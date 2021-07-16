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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض يسببها الإفراط في شرب الكحول.. اعرفها

امراض يسببها شرب
امراض يسببها شرب الكحول

يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية أن يعرض صحتك للخطر أو يسبب مشاكل أخرى متعلقة بالكحول؛ حيث ان هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي أكدت أن الإفراط في شرب الكحوليات يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة.

 

امراض يسببها شرب الكحول


ويتسبب الإفراط في شرب الكحول في مناسبة واحدة أو بمرور الوقت مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، ومن أبرزها ما يلي :
 

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1- مرض الكبد :
ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى زيادة الدهون في الكبد (التنكس الدهني الكبد) ، والتهاب الكبد (التهاب الكبد الكحولي) ، وبمرور الوقت ، تدمير وتندب لا رجعة فيه في أنسجة الكبد (تليف الكبد).

2- مشاكل في الجهاز الهضمي :
ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة) ، وكذلك قرحة المعدة والمريء، يمكن أن يتداخل أيضًا مع امتصاص فيتامينات ب والعناصر الغذائية الأخرى، ويؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى تلف البنكرياس أو يؤدي إلى التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس).

3- مشاكل قلبية :
ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بتضخم القلب أو قصور القلب أو السكتة الدماغية. حتى النهم الواحد يمكن أن يسبب اضطرابًا خطيرًا في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني.

4- مضاعفات مرض السكري :
ويتدخل الكحول في إطلاق الجلوكوز من الكبد، ويمكن أن يزيد من خطر انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم). هذا أمر خطير إذا كنت مصابًا بداء السكري وكنت تتناول الأنسولين بالفعل لخفض مستوى السكر في الدم.

5- الضعف الجنسي وانقطاع الدورة الشهرية:
ويتسبب الإفراط في شرب الكحول في ضعف الانتصاب لدى الرجال. في النساء ، يمكن أن يقطع الدورة الشهرية مبكرا عن موعدها الطبيعي.

6- مشاكل العين :
بمرور الوقت ، يمكن أن يتسبب الإفراط في شرب الكحول في حدوث حركة سريعة لا إرادية للعين (رأرأة) بالإضافة إلى ضعف وشلل عضلات العين بسبب نقص فيتامين ب 1 (الثيامين)، ويمكن أن يرتبط نقص الثيامين أيضًا بتغيرات الدماغ الأخرى ، مثل الخرف الذي لا يمكن علاجه ، إذا لم يتم علاجه على الفور.
 

امراض يسببها شرب الكحول


7- عيوب خلقية :
وقد يؤدي شرب الكحول أثناء الحمل إلى حدوث إجهاض، وقد يسبب أيضًا متلازمة الكحول الجنينية ، مما يؤدي إلى ولادة طفل يعاني من مشاكل جسدية ونمائية تستمر مدى الحياة.


8- تلف العظام :
وقد يتداخل الكحول مع عملية تجديد العظام، ويمكن أن يؤدي إلى ترقق العظام (هشاشة العظام) وزيادة خطر الإصابة بالكسور، ويتسبب الكحول أيضًا في تلف نخاع العظام ، الذي يصنع خلايا الدم، ويمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض عدد الصفائح الدموية ، مما قد يؤدي إلى حدوث كدمات ونزيف.

9- المضاعفات العصبية :
ويمكن أن يؤثر الإفراط في شرب الخمر على جهازك العصبي ، مما يتسبب في خدر وألم في اليدين والقدمين ، والتفكير المضطرب ، و الخرف ، وفقدان الذاكرة قصير المدى.

10- ضعف جهاز المناعة :
ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى صعوبة مقاومة الجسم للأمراض ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة ، وخاصة الالتهاب الرئوي.

11- زيادة خطر الإصابة بالسرطان :
وتم ربط الاستخدام المفرط للمشروبات الكحولية على المدى الطويل بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من السرطانات، بما في ذلك سرطان الفم والحلق والكبد والمريء والقولون والثدي. حتى الشرب المعتدل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

12- الأدوية وتفاعلات الكحول :
ويتفاعل بعض الأدوية مع الكحول ، مما يزيد من آثاره السامة، ويمكن لشرب الكحول أثناء تناول هذه الأدوية أن يزيد أو يقلل من فعاليتها أو يجعلها خطيرة.

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