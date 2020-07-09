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مرأة

تجنب الكحوليات والسهر.. 7 نصائح لعلاج الانتفاخ أسفل العين

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:32 ص
الإنتفاخ أسفل العين
الإنتفاخ أسفل العين
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هاجر هانئ
الأنتفاخ أسفل العينين من الأمور التى تزعج الكثير من الأشخاص سواء الرجال او النساء، و يظهر الأنتفاخ أسفل العين نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مثل التدخين والإفراط في تناول الملح واحتباس السوائل والأرق وإرهاق العين بالسهر.

وفى هذا السلق قدمت الدكتورة سوسن غزال، اخصائية التغذية، مجموعة من النصائح التى تساعدك فى التخلص من مشكلة انتفاخ العين وتتمثل فى ...

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- شرب كمية كافية من الماء
- تجنب الكحوليات
- علاج الحساسية
- الحرص على النوم يوميًا مدة 8 ساعات متواصلة ليلًا، بوضعية تجعل رأسك مرتفعًا قليلًا عن مستوى الجسم
- تناول الاغذية الغنية بالبوتاسيوم للتقليل من احتباس السوائل، كالموز، البقوليات، اللبن، الخضار الخضراء.
البطاطا. المشمش المجفف.
- تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي، والتي تحفز إنتاج الكولاجين، كالبرتقال، الفلفل الحلو، الفريز
- تناول الأغذية الغنية بالحديد، كاللحوم الحمراء والدواجن، الأسماك وفواكه البحر، الخضار الورقية، الفواكه المجففة، البازلاء.

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