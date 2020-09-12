شرب الكحوليات قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف.. تعرف على التفاصيل

توصل بحث جديد إلى أن من يشربون الخمر المعتدل يمكن أن يضاعفوا خطر الإصابة بالخرف، إذا كانوا يشربون أنفسهم فاقدين للوعي - حتى نادرًا، يقول الخبراء إن هناك آثار طويلة الأمد لا رجعة فيها للتعرض للكحول على المدى الطويل.

يعتبر الإفراط في شرب الكحوليات، ثمانية مشروبات أو أكثر في الأسبوع للنساء أو أكثر من 14 مرة في الأسبوع للرجال.



حلل الباحثون تشخيص الخرف لأكثر من 130 ألف شخص في أوروبا أبلغوا عن عاداتهم في الشرب قبل 14 عامًا. ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن فقدان الوعي بعد الشرب لديهم ضعف خطر الإصابة بالخرف، وفقا لمل نشره موقع هيلثي.

كانت المخاطر هي نفسها حتى لو كانوا يشربون بشكل معتدل ، أي حوالي نصف لتر من البيرة أو كأس من النبيذ يوميًا.

بحسب ال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)مصدر موثوق، يعد مرض الزهايمر أحد أهم 10 أسباب للوفاة في الولايات المتحدة.

فحص العلماء سبع دراسات جماعية أوروبية من المملكة المتحدة وفرنسا والسويد وفنلندا لتشمل 131415 شخصًا.

المشاركون ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 77 عامًا ، لم يتم تشخيص إصابتهم بالخرف خلال السنوات التي أبلغوا فيها عن استهلاكهم للكحول (1986 إلى 2012).

في المتابعة ، بعد 14 عامًا في المتوسط ​​، تم فحصهم بحثًا عن أعراض الخرف.

أبلغ أكثر من 96000 شخص في هذه المجموعة عن إغماءهم بسبب الكحول. من بين هؤلاء ، أفاد أكثر من 10000 أنهم فقدوا الوعي بسبب الشرب في العام الماضي.

قال الدكتور سكوت كراكور ، رئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى زوكر هيلسايد ، غلين أوكس ، نيويورك ، لـ Healthline: "الإفراط في الشرب يميل إلى أن يكون أكثر إشكالية بين الشباب في سن الكلية والشباب" .

تم استخدام المتعاطين المعتدلين الذين لم يفقدوا وعيهم أثناء الشرب كمجموعة مرجعية. مقارنة بالمشاركين الآخرين ، كان أولئك الذين أبلغوا عن فقدان الوعي الناجم عن الكحول أكثر عرضة لشرب الخمور القوية والبيرة ، بدلًا من النبيذ.

بعد استبعاد المشاركين الذين يعانون من مرض الزهايمر المبكر أو المتأخر ، وأمراض القلب والأوعية الدموية للعثور على خطر ضعف الإدراك ، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن "نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن فقدان الوعي الناجم عن الكحول ، بصرف النظر عن الاستهلاك الكلي للكحول ، مرتبط بـ زيادة لاحقة في خطر الإصابة بالخرف ".



قال الدكتور كيفين كونر ، طبيب الأعصاب في مستشفى تكساس هيلث أرلينغتون التذكاري ومجموعة تكساس هيلث فيزيتيشن: "يُعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن تناول الكحول مرتبط بتأثير الكحول على الحُصين" . "الحصين هو المنطقة الأساسية في الدماغ التي تؤثر على تكوين الذاكرة وتخزينها واستعادتها."

أوضح كونر أن الكحول يضعف جزءًا مهمًا من الدماغ يسمى مستقبلات الغلوتاماتمصدر موثوق، وهي ضرورية لخلايا الدماغ لتقوية نقل المعلومات بين الخلايا العصبية.

وقال: "هذا يؤثر في النهاية على استعادة الذاكرة" ، مضيفًا أن "إصابات الدماغ الإضافية يمكن أن تحدث بشكل ثانوي لإصابات الدماغ المرتبطة بالسقوط أو النوبات أو الاختناق من القيء ، مما قد يؤدي إلى الحرمان من الأكسجين".



يمكن أن يسبب الكحول ضررًا لا يمكن إصلاحه

وفقًا لكونر ، قد يتعافى الدماغ من التلف الناجم عن الكحول ، "اعتمادًا على مدى ومدة التعرض للكحول".

وأوضح أن بعض الذكريات يمكن استرجاعها من التعتيم إذا "حفزت بتأثيرات خارجية ، مثل الرائحة أو الفيديو أو الأحداث السمعية التي قد تؤدي إلى مسارات أخرى للذاكرة."

لكنه حذر من أن هناك على المدى الطويل، والآثار التي لا رجعة فيها من التعرض للكحول على المدى الطويل.

وتشمل هذه متلازمة Wernicke-Korsakoff ، "حيث يمكن أن تحدث تغيرات في حركة العين ، وصعوبات في التوازن ، والارتباك الذي قد يتطور إلى الذهان الكامل والخرف."

أكد كونر أن انكماش الدماغ الذي لا رجعة فيه (الضمور) وكذلك تلف الأعصاب ( الاعتلال العصبي المحيطي ) ، مرتبطان أيضًا بالتعرض للكحول على المدى الطويل. أيضًا ، "يمكن أن يؤثر فشل الكبد على الدماغ ، مما يؤدي إلى النعاس والارتباك ورفرف الكبد [الرعاش] والغيبوبة والموت."

ما هو الإفراط في الشرب؟

بحسب ال CD، الإفراط في الشرب يشمل:

الشرب بنهم ، وهو أربعة كؤوس أو أكثر للنساء وخمسة كؤوس أو أكثر للرجال خلال مناسبة واحدة.

الإفراط في الشرب ، وهو ثمانية كؤوس أو أكثر في الأسبوع للنساء أو أكثر من 14 مرة في الأسبوع للرجال.

الشرب المعتدل يعرف كمشروب واحد فقط في اليوم للنساء واثنين في اليوم للرجال.