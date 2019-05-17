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من ضمنها الكحوليات.. حسام موافي يكشف أسباب وأعراض تليف الكبد

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:36 م
تعاطي الكحوليات
تعاطي الكحوليات
خالد محيي الدين
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك نوعين من أمراض التليف الكبدي حاد و مزمن والأخير عبارة عن تليف كبدي.

وتابع موافي، خلال برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التليف الكبدي هو "خلايا كبد اتكسرت ورجعت تاني ولم تعود زي ما ربنا رصها زي خلية النحل".

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه مع تغيير الخلايا الموجودة في الكبد فيؤثر ذلك على سريان الدم في الكبد، كاشفا أن من يشعر بالأعراض التالية يكون مصابا بتليف الكبد من يعاني من هبوط في الجهة اليمني للقب، أو انسداد مراري متكرر، والبلهارسيا أو شرب الكحول حيث يؤثر على وظائف الكبد وفيروس سي وبي يؤثران على الكبد بخلاف فيرس أ الذي لا يتسبب في الإصابة بتليف كبدي.

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