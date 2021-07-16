تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق صدى كبيرا فور عرضه.

تحدثت أسما شريف منير في الندوة عن كواليس البرنامج وفكرته وكيف تم الإعداد لها وعن أعمال تستعد لها خلال الفترة القادمة على المستوى الأدبي (رواية جديدة) وعلى مستوى كتابة السيناريو، والبرامج أيضًا، كما تحدثت عن نيتها الدخول في عالم التمثيل خلال الفترة المُقبلة.

كشفت أسما شريف منير عن تفاصيل عملها كمساعد مخرج قبل سنوات، وأبرز الأعمال الفنية التي قدمتها، كما كشفت عن تجربة فنية خاضتها في سن الطفولة بعدما ظهرت مع والدها في دور ابنته.

تحدثت أسما شريف منير أيضًا عن حياتها وطقوسها وتعاملها مع السوشيال ميديا، وطبيعة التعامل بينها وبين والدها سواء حينما كانت (مساعد مخرج) أو طبيعته معها في المنزل، والطقوس العائلية التي يفعلوها في العيد لاسيما عيد الأضحى المبارك والمرتقب بعد أيام قليلة.

ينشر صدى البلد، فيديوهات الندوة تباعًا عبر القناة الرسمية للموقع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

عمل جديد لـ أسما شريف منير

من جهة أخرى، شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر فى الصورة مدينة ستوكهولم، وعلقت أسما شريف منير قائلة: «قريبًا، عايزاكم تخمنوا ايه ده؟».

أخر ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير -خلال الفترة الأخيرة- متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وارتدت أسما فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج.

برنامج أنا وبنتي

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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