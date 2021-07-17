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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لترسيخ مفهوم العمل التطوعي والمجتمعى.. برلمانية تعلن عن اطلاق اتحاد شباب الجمهورية خلال احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس.. ونواب: يخلق كيان وطني قادر على الابداع.. يخدم رؤية مصر 2030

صدى البلد

أحمد دياب: اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يؤكد التمكين الحقيقي الذي نالوه في عهد السيسي
برلماني: اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يساهم في خلق كيان وطني قادر على التطوير
برلماني: تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يخدم رؤية مصر التنموية 2030

 

قالت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، أنه سيتم اطلاق اتحاد شباب الجمهورية انطلاقاً من تثمين جهود الأعداد الكبيرة التى ساهمت فى مؤسسة حياة كريمة.

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وأكدت عامر خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الأول لمبادرة" حياة كريمة"، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من المواطنين، على أهمية تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة فى عملية التنمية والتطوير عبر العديد من الرؤى والأفكار التى تتكاتف فى إطار شراكات مثمرة، والتى تعكس تضافر عدد من العناصر على غرار البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعى حياة كريمة، المؤتمر الوطنى للشباب، منتدى شباب.

وأكد نواب البرلمان على أهمية هذا الاتحاد نظرا لدوره الكبير في خلق كيان وطني مكن الشباب قادر على التطوير والابداع ، والمشاركة في الاعمال التطوعية، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة شهدت تكاتف كبير من قبل اجهزة الدولة وبين الشباب الواعي المخلص لوطنه.

وحول هذا الموضوع قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة  التي أعلنت الدكتورة جهاد عامر عن اطلاقه أثناء احتفالية فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة" حياة كريمة"،  باستاد القاهرة الدولى وبحضور عدد كبير من المواطنين، يؤكد التمكين الحقيقي الذي ناله الشباب خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

وأكد "دياب" خلال تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية أولت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب في المناصب والوظائف وعرض أفكارهم وطرحها دون أي معوقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر تجلى وظهر في تولي الكثير من الشباب نواب المحافظين، فضلا عن ووجود نخب شابة  في البرلمان، وكثير من الوظائف القيادية الأخرى.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن جهود الدولة كبيرة في تمكين الشباب ويوجد العديد من المبادرات والمؤتمرات التي تم تدشينها تؤكد هذا الحديث، موضحا أن عام 2016 شهد إطلاق المؤتمر الوطني للشباب من أجل أن يكون منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، والشباب المصري الواعد، وإطلاق منتدى شباب العالم في عام 2017 بهدف الجميع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأكد النائب أحمد دياب أن ثورة 30 يونيو، كانت علامة فارقة حول تمكين الشباب، حيث شهدت الدولة المصرية حراك كبير فى الحياة السياسية، وبدأ الشباب أخذ فرصته في المشاركة بشكل رئيسي، موضحا أنهم كانوا على جديرين بالثقة التي نالوها وقدموا مردود جيد في البرلمان والمناصب التنفيذية بالدولة.

وعلق  النائب محمد فايد عضو مجلس النواب، على اتحاد شباب الجمهورية الجديدة  التي أعلنت الدكتورة جهاد عامر عن اطلاقه أثناء احتفالية فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة" حياة كريمة"،  باستاد القاهرة الدولى وبحضور عدد كبير من المواطنين، قائلا أنه يأتي من أجل توحيد جهود العمل المجتمعى والتنموى والذي يخدم رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "فايد" في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" الرئيس السيسي أعطى الفرصة لتنسيقية شباب الأحزاب، والتي بدأت بفكرة شبابية، زاستطاعت بقوة شبابها أن تنجح وقامت بتحقيق نجاحات هائلة، على كافة المستويات، مشيرا إلى أن نماذج نواب المحافظين ضربو أروع الأمثلة في العمل الجاد الذي يهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية، فضلا عن النماذج الشبابية التي دخلت البرلمان وقاموا بمجهود كبير .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات التي شهدتها مصر، موضحا ان تخصيص 700 مليار جنيه لهذه المبادرة، يؤكد جدية الدولة في توجيه الدعم للريف المصري والقرى الاكثر احتياجا والتي عانت من التهميش على مدار السنوات السابقة، من خلال توفير سكن كريم ورفعلا كفاءة المنازل والاهتمام بمنظومة الصرف الصحي وتوصيل كافة المرافق من غاز وكهرباء داخل المنازل، فضلا عن الخدمات الطبية والتعليمية من رفع كفاءة المنشأت وتجهيزها.

فيما قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن فكرة تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، يساهم في خلق كيان وطنى قادر  التطوير في الحياة المجتمعية  زذلك من خلال استثمار طاقات ورؤى الشباب بما يساهم في نهضة المجتمع المصرى.

وأشار عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مثل هذه الكيانات الشبابية تساهم بشكل كبير في إعداد جيل جديد من شباب مصر، قادر على مواجهة التحديات والمعوقات التي قد تعرقل مسيرته أو مسيرة التنمية التي تخوضها بلده.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي خير داعم للشباب المصري، حيث حرص في كافة خطاباته على دعمهم وتمكينهم ، وذلك باعتبارهم عصب هذه الامة، مشيدا باحتفالية حياة كريمة التي كانت مقامة في استاد القاهرة بحضر الرئيس السيسي، والتي كان لها وقع إيجابي في نفوس المصريين ورسائل طمانه لهمبالملفات التي تخص الأمن القومي.

مصر العمل المجتمعي استثمار البرلمان مجلس النواب المؤتمر الوطني للشباب حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030

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