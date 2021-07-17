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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد وزارة التموين بإعادة إصدار بطاقه تموينية بدل فاقد

صدى البلد

ناشد المواطن عاصم ممدوح محمود على ، المقيم في ساقية مكى التابعة الى محافظة الجيزة  ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوزارة التموين مساعدته فى أصدار بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به بدل فاقد .

ويقول فى رسالته : كانت لى بطاقة تموين ورقمها 121000302689 ، ويوجد بها 5 أفراد ولكننا فقدناها و حاولنا إن نقوم بعمل بدل فاقد لكن كلما حاولنا عن طريق البوابة الألكترونية وندخل البيانات تاتى رسالة بان البيانات خاطئة .  


وتابع : تقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الموحدة وتم الرد بهذا الشكل" على الشاكي إحضار جميع صور الرقم القومي ورقم موبايل باسم صاحب البطاقة دون غيرة وصورة بطاقة التموين ويفضل وجود اى شيت بالصرف خبز اوتموين والتوجه لمكتب شكاوى البطاقات بالمديرية .

وناشد المسئولين بوزارة التموين النظر اليه بعين الرحمة ، و حل مشكله توقف البطاقة التموينية و تفعيلها حتى يتمكن من صرف السلع التموينية والخبز نظرًا لظروفه .
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01097387826
01125676009
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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