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بين الناس

مواطن يستغيث من إيقاف بطاقة التموين لسبب غير حقيقي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن جمال مرسي حسن الحلموش ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به.

ويقول فى رسالته : تم إيقافها منذ أكثر من ستة شهور بسبب امتلاك عدة سيارات على عكس الحقيقة حيث انني كنت أمتلك سيارة واحدة موديل ٢٠١١ وتم بيعها لكي اتمكن من إجراء عملية تثبيت فقرات بالعمود الفقري وحيث انني بدون عمل ولا اقدر على العمل نظرا لظروفي الصحية لأنني اعانى من مرض ذو الفقاع وهو مرض مزمن منذ تسع سنوات .

وأضاف : لا يوجد سبب واحد يمنع أسرة مكونة من خمس أفراد من صرف مستحقاتها التموينية. 
بطاقة التموين رقم
 116000365427

للتواصل مع القارئ
01208973404
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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