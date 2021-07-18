رئيس قوى عاملة البرلمان:لا مانع من تعديل قانون التأمينات حال وجود قصور

قال عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا ننتظر تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أرض الواقع ، قبل التفكير فى إمكانية تعديل أى مادة من مواده.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد لم تصدر حتى الآن، مؤكدا أنه لو كان هناك بعض القصور فى القانون فليس هناك أى مانع لتعديله.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الحكومة والبرلمان ليسا ضد المواطن ولكنها بالعكس مع العامل أو المواطن إذا وجدت أى قصور فى القانون.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عدد من التشريعات نهائيا والتي سبق الموافقة عليها في مجموعها في وقت سابق.

ووجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.