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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الثقافة: أوبرا عايدة تبهر روما بعد مرور 150 عاما على عرضها فى مصر ..فيديو

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن أوبرا عايدة لأول مرة تقدم عرضا فى روما وذلك فى الأكاديمية المصرية التابعة لوزارة الثقافة المصرية .

أضافت" عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي" يوسف الحسينى" فى برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"،أن الحضور فى العرض كان أكثر من رائع، مشيرة إلى أن العرض نجح نجاح منقطع النظير.

أوضحت وزيرة الثقافة، أن ايطاليا نظرا لظروف جائحة كورونا لم تقدم عروضا بل تقديمه فى الأكاديمية المصرية و التى تمثل البيت المصرى فى روما.

أكدت، أن ما أنشطة وزارة الثقافة تم إقامتها و أنشأت المسارح المكشوفة وذلك لوجود نسبة كبيرة من الحضور، مشيرة إلى أن احتفالية حياة كريمة هى بمثابة دافع لتقديم عروض أوبرا عايدة مرة أخرى فى الأماكن الأثرية.


و تابعت،يمكن إقامة عروض أوبرا عايدة فى قناة السويس بمشاركة كبار الفنانين، مؤكدة أن مهرجان القلعة سوف يعود خلال النصف الثانى من شهر أغسطس.


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حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على تهنئة الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض التاريخي أوبرا عايدة في المسرح المكشوف بالأ  كاديمية المصرية للفنون بروما والذي اقيم بمناسبة مرور ١٥٠ عاما علي تقديمها لاول مرة في مصر وحضره مايقرب من الف مشاهد من الجمهور الايطالي والجاليات المصرية والعربية وقالت ان الثقافة والفنون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد حراكا دوليا واقليميا مثمرا ، واكدت علي دور القوة الناعمة كلغة عالمية واحدة يتحدثها كل شعوب الارض وجسرا للتواصل بين الدول ، واشارت الي دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات ، مشيرة انها وسيلة هامة للترويج للفنون والحضارة المصرية تسمح بتقاسم أشكال التعبير الإبداعي والقيم الثقافية بين الدول والشعوب  .

ومن جانبة اعرب السفير هشام بدر سفير مصر في روما عن سعادته البالغة بالعرض ووصفة بالاسطوري واشاد بالمستوي الفني الراق الذي ظهر به الفنانين المصرين مؤكدا ان الفن احد وسائل التعبير الهامة التي تدعم العلاقات الوطيدة بين مصر وايطاليا .

وقالت الدكتورة هبه يوسف ان دعم وزيرة الثقافة الدائم لاكاديمية الفنون المصرية بروما توج بهذه الهدية الرائعة للجمهور الايطالي في ختام الموسم الثقافي لها والذي اقيم تحت عنوان (مصر ايطاليا حضارة وثقافة .. صداقة بلا حدود) واشارت ان اوبرا عايدة تعكس هذا المعني باعتبارها مستوحاه من الحضارة المصرية القديمة.

 

روما وزيرة الثقافة وزارة الثقافة المصرية المصرية الثقافة المصرية عبد الدايم حياة كريمة الأماكن الأثرية

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