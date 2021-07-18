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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتشوفوا انبهارات.. محمد هنيدي يروج لفيلمه الإنس والنمس

صدى البلد

روج الفنان محمد هنيدي لفيلمه الإنس والنمس المقرر طرحه في دور العرض يوم ٤ أغسطس المقبل.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك": مش عايز الأحداث تنسيكم أن فيلمي الإنس والنمس نازل يوم ٤ أغسطس يعني كمان ١٦ يوم، هتشوفوا مفاجآت وانبهارات".

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه على فيس بوك البوستر الدعائي فليمه الجديد النمس والإنس والمقرر عرضة خلال أيام بدور العرض
وعلق هنيدي على البوستر قائلا " الانس والنمس ، واللي بيخاف يروح  قريبا في السينمات".

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فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.


يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

بيومي فؤاد محمد هنيدي محمود حافظ لطفي لبيب الفنان محمد هنيدي عمرو عبد الجليل فيلم الأنس والنمس شريف دسوقى الانس والنمس

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