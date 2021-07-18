عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كلمة السر «شيكابالا».. قصة «التهنئة المسحوبة» بين الزمالك والأهلي

شيكابالا
شيكابالا

في رد فعل طبيعي من نادي الزمالك، قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقابل النادي الأهلي ومحبيه وجماهيره تهنئة الزمالك بحفاوة وتأكيد على الروح الرياضية والأخلاق التي يجب أن يكون عليها قطبي الكرة المصرية.

لكن تهنئة الزمالك للأهلاوية لم تدم طويلًا حيث تبعها نادي الزمالك ببيان أعلن خلاله سحب التهنئة، بعد نشرها بأقل من ساعة وهو الأمر الذ أحدث جدلا واسعًا في الوسط الرياضي.. وفتح باب التساؤلات حول الأسباب.

بيان سحب التهنئة 

وكتب الزمالك من خلال صفحته الرسمية بيانًا أعلن من خلاله سحب التهنئة، في واقعة هي الأولى من نوعها في الوسط الرياضي المصري.

وجاء بـ البيان: اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي، واعتبرتها كأن لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

وقال البيان: كان القصد منها البدء في نبذ التعصب بين الجماهير، ولكنها للأسف قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية، ثم تبعتها جماهيرهم على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك وقائده شيكابالا".

وتابع: تلك العنصرية المقيتة، التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا لا يمكن قبولها خاصة مع تكرارها في مناسبات كثيرة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي".

وختم البيان: تطالب اللجنة إدارة الأهلي معاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا ُنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد من حالة الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤولية ذلك، وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

هجوم على شيكابالا 

وظهر من خلال بيان سحب التهنئة امتعاض إدارة الزمالك من هجوم بعض الجماهير الأهلاوية على قائد الفريق شيكابالا، على الرغم من أنه لم يكن طرفا في مباراة النهائي.

وتداولت مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح هتافات جماهير الأهلي ضد شيكابالا بعد الفوز على كايزر تشيفز.

وجابت جماهير الأهلي شوارع القاهرة احتفالًا بفوز فريقها لكنها - بأسلوب غير منحضر من البعض - هتت ضد لاعب الزمالك هتافات وُصفت بالعنصرية وتسببت في أزمة بين الناديين.

منشور أهلاوي يثير الأزمة 

كان من ضمن الأسباب أيضا، تحرير منشور على صفحة قناة النادي الأهلي قابل تهنئة الزمالك بسخرية حيث كتب المنشور: «نتمنى لقاءكم في نهائي العام القادم لنعيد القاضية» وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك سخرية متعمدة واهانة لا تقبلها فقامت على إثرها بسحب الشكوى.

وتداركت قناة الأهلي الأمر باعتذار فوري حيث كتبت: « تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر».

وأضافت: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدًا لفصله».

وختم البيان: «وتؤكد إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».  

الوزير يتدخل لـ الحل 

وقبل اشتعال الأزمة بين الجماهير وبعضها البعض، جاءت بادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاحتواء الأزمة من خلال اتصالات ثلاثية بينه وبين الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب، حيث انتهت بسيادة الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية مع التأكيد على العلاقات المتميزة بين الناديين.

الزمالك الأهلى الخطيب حسين لبيب وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. أستاذ علم اجتماع يقدم طريقة مثلى لقضاء أيام العيد

في عيد الأضحي .. السياحة الداخلية "دواء" تعافي القطاع من كورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الفنية

تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان.. بيان مشترك لمحادثات السلام بين الحكومة وطالبان

لبحث تعزيز التعاون.. سفير مصر في بودابست يلتقي كبار المسئولين المجريين | صور

دعاء يوم عرفة للمريض .. داووا مرضاكم به وخففوا آلامهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ