كلمة السر «شيكابالا».. قصة «التهنئة المسحوبة» بين الزمالك والأهلي

في رد فعل طبيعي من نادي الزمالك، قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقابل النادي الأهلي ومحبيه وجماهيره تهنئة الزمالك بحفاوة وتأكيد على الروح الرياضية والأخلاق التي يجب أن يكون عليها قطبي الكرة المصرية.

لكن تهنئة الزمالك للأهلاوية لم تدم طويلًا حيث تبعها نادي الزمالك ببيان أعلن خلاله سحب التهنئة، بعد نشرها بأقل من ساعة وهو الأمر الذ أحدث جدلا واسعًا في الوسط الرياضي.. وفتح باب التساؤلات حول الأسباب.

بيان سحب التهنئة

وكتب الزمالك من خلال صفحته الرسمية بيانًا أعلن من خلاله سحب التهنئة، في واقعة هي الأولى من نوعها في الوسط الرياضي المصري.

وجاء بـ البيان: اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي، واعتبرتها كأن لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

وقال البيان: كان القصد منها البدء في نبذ التعصب بين الجماهير، ولكنها للأسف قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية، ثم تبعتها جماهيرهم على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك وقائده شيكابالا".

وتابع: تلك العنصرية المقيتة، التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا لا يمكن قبولها خاصة مع تكرارها في مناسبات كثيرة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي".

وختم البيان: تطالب اللجنة إدارة الأهلي معاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا ُنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد من حالة الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤولية ذلك، وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

هجوم على شيكابالا

وظهر من خلال بيان سحب التهنئة امتعاض إدارة الزمالك من هجوم بعض الجماهير الأهلاوية على قائد الفريق شيكابالا، على الرغم من أنه لم يكن طرفا في مباراة النهائي.

وتداولت مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح هتافات جماهير الأهلي ضد شيكابالا بعد الفوز على كايزر تشيفز.

وجابت جماهير الأهلي شوارع القاهرة احتفالًا بفوز فريقها لكنها - بأسلوب غير منحضر من البعض - هتت ضد لاعب الزمالك هتافات وُصفت بالعنصرية وتسببت في أزمة بين الناديين.

منشور أهلاوي يثير الأزمة

كان من ضمن الأسباب أيضا، تحرير منشور على صفحة قناة النادي الأهلي قابل تهنئة الزمالك بسخرية حيث كتب المنشور: «نتمنى لقاءكم في نهائي العام القادم لنعيد القاضية» وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك سخرية متعمدة واهانة لا تقبلها فقامت على إثرها بسحب الشكوى.

وتداركت قناة الأهلي الأمر باعتذار فوري حيث كتبت: « تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر».

وأضافت: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدًا لفصله».

وختم البيان: «وتؤكد إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».

الوزير يتدخل لـ الحل

وقبل اشتعال الأزمة بين الجماهير وبعضها البعض، جاءت بادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاحتواء الأزمة من خلال اتصالات ثلاثية بينه وبين الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب، حيث انتهت بسيادة الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية مع التأكيد على العلاقات المتميزة بين الناديين.