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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي أبو قرقاص بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بأبوقرقاص

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.
تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه جاء بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأنه أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.
جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

ولقي أمس السبت شخصان مصرعهما وأصيب 31 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوى.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوفاة شخصين وإصابة 31 آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة عند مدخل مدينة ملوى بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر.

تم نقل المصابين إلي المستشفي وتبين أن الإصابات تنوعت ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات وإرتجاج بالجمجمه وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى المنيا الجامعى نظراً لخطورة حالتهم.
وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.
 

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