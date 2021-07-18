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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتصالات ثلاثية تجمع وزير الرياضة ورئيسي الأهلي والزمالك للتأكيد على علاقات القطبين

صدى البلد

أكد النادي الأهلي أنه في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية، وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن، تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاتصالات الإيجابية التي جاءت جميعها رافضة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك، لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

 

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي ومجلس إدارته، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا. وأكد حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية وأنه لا بد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة، وأن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

 

وعبر محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية. وثمن رئيس الأهلي تهنئة حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين، ولا سيما أنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة، بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

 

ومن جانبه أكد حسين لبيب على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي ومحمود الخطيب، لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك، وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الإفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

 

وأشار لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي ناد مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية، وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية، بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.

 

النادي الأهلي أشرف صبحي حسين لبيب

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