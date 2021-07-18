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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرع أب وأم حامل في حادث سير بالأردن.. ونجاة الأطفال والجنين

الحادث
الحادث

عرضت قناه العربية فيديو لحادث سير في الأردن نتج عنه مصرع الأم والأب ، ونجاة أطفالهما مع مشهد قاس لن ينسى، لافتا أن الحادث تم في مدينة معان جنوب الأردن.

 

وظهر في الفيديو أن الحادث تم بين شاحنة كبيرة وسيارة "بيك أب" راح ضحيته رجل الأمن محمد أبو شريتح وزوجته، هذا خلال إجازة كان يقضيها مع أسرته ومع أطفالهما الأربعة جنى وسارة ولين وميس.

 


وأوضح الفيديو أن الأطفال نجوا من الموت بأعجوبة ، وما أن وصلت فرق الإسعاف للمكان صدموا بأن المرأة المتوفاة حبلى، بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها وتم إنقاذ توأمها وحالتهما غير مستقرة .


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قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري، إن التبرع الأمريكي بشحنةِ من لقاحات فيروس كورونا سيسهم بشكل كبير في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم بهدف الوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف الهواري - خلال استقباله الشحنة التي تشمل 500 ألف جرعة بمطار الملكة علياء الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية ،  أن علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربطُ الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسخ التعاونَ الوثيقِ بينَ البلديْنِ والشعبينِ الصديقينِ على نحوٍ واسع، وفي كثيرٍ من الميادينِ، لاسيما ميدانِ الصحة.

وأوضح أن الحكومة ماضية بإعطاء اللقاح لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين، تجسيدًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني وبالاستناد لخطة التطعيم الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هانكي" إن الأردن أرسلت إلى الولايات المتحدة - وهي فى أمس الحاجة - معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أمريكا جزءًا من الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للأردن، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن لمواجهة الفيروس بلغ نحو 36.5 مليون دولار.

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