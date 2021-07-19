محمد المغربي : مبادرة "ميغلاش عليك" تخفف عبء الاستهلاك عن المواطنين

أكد محمد المغربي الخبير الاقتصادى والتأمينى ، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التى تم إطلاقها تحت شعار " ميغلاش عليك " وتتم لأول مرة فى ظل الجمهورية الجديدة لمصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تمثل ضرورة هامة لتخفيف عبئ الاستهلاك على المواطنين .

وأضاف محمد المغربي الخبير الاقتصادى والتأمينى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن مبادرة ميغلاش عليك تتضمن توفير السلع المختلفة فى كافة القطاعات بأسعار مخفضة وأيضا بنظام التقسيط للعملاء على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا.

واقترح محمد المغربي الخبير الاقتصادى و التأمينى أن يتم إصدار"وثيقة تأمينية لتغطية مخاطر عدم السداد " فى إطار المبادرة الرئاسية ميغلاش عليك تخصص لتغطية للأقساط التى يتحملها العميل بحيث تكون تلك الوثيقة بمثابة ضامن لسداد قيمة المشتريات وفى حال تعذر العميل عن السداد تتدخل شركة التأمين وبموجب الوثيقة ، يتم سداد الاقساط المطلوبة دون تفاقم المشاكل على العميل أو تعرضه للمساءلة الجنائية خاصة أن العميل يكون موقع على إيصالات أمانة يتطلب سداد قيمتها فى المواعيد المحددة.

قال محمد المغربي الخبير الاقتصادى و التأمينى ، إن عملية التقسيط تتم للعميل من خلال إحدى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة في مبادرة ميغلاش عليك وتمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل وعلى ذلك تمثل وثيقة الـتأمين الضامن لهذا القرض وفى نفس الوقت إتاحة الفرصة للعميل على تلبية احتياجاته وبتقسيط ميسر .

وأوضح محمد المغربي الخبير الاقتصادى و التأمينى ، أن وثيقة تأمين سداد مخاطر عدم السداد ستكون وثيقة مخصصة لهذا الغرض ويتم أبرامها بين شركة التمويل الاستهلاكي وبين أحد شركات التأمين بحيث لا يتحمل أقساطها العميل وفى نفس الوقت تكون ضمان للشركة الممولة .

وأشار محمد المغربي الخبير الاقتصادى و التأمينى إلى أن الهدف هو إستفادة العميل من مبادرة ميغلاش عليك خاصة أنه يتم إعفاء المستهلكين من كافة المصاريف الإدارية طوال فترة المبادرة ، باستثناء 40 جنيهًا قيمة الاستعلام، إذ تصل المصاريف الإدارية عادةً لـ5 إلى 6% من قيمة القرض.