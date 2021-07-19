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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام جديد من ترامب إلى إدارة بايدن

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الحالية بالتأخر كثيرا عن جدول التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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وقال وفق ما نقلته روسيا اليوم: "أفعال جو بايدن بعيدة كل البعد عن أن تكون الأفضل".

وأضاف: "سكان الولايات المتحدة يرفضون التطعيم بسبب عدم الثقة في نتائج الانتخابات الرئاسية والمعلومات التي تنشر في الإعلام الكاذب".

ومن ناحية أخرى، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزاعم جديدة بأنه يخطط لانقلاب في الولايات المتحدة إذا سارت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق عبر حسابه على تطبيق تيليجرام “على الرغم من عمليات الاحتيال والمخالفات الهائلة التي شهدها الناخبون خلال عملية الاحتيال على الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي نشهدها الآن في دول كبيرة ومهمة جدًا، لم أقم مطلقًا بتهديد أو التحدث إلى أي شخص بانقلاب حكومتنا”

وسخر ترامب من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي قيل إنه أدلى بهذه المزاعم.

وقال إن ميلي سيكون آخر شخص ينظم معه انقلابًا إذا كان يريد المضي في ذلك، على الرغم من التأكيد على أنه لم يكن لديه مثل هذه النوايا لأنه “لا يوجد انقلابات”.

وأضاف ترامب “حصل ميلي على وظيفته فقط لأن جيمس ماتيس، لم يستطع تحمله، ولم يكن يحترمه وبالنسبة لي، فإن حقيقة أن ماتيس لم يحبه، تمامًا مثلما لم يحبه أوباما وفصل ميلي، وهذا بالنسبة لي كان شيئًا جيدًا وليس شيئًا سيئًا، فغالبًا ما أتصرف بشكل مخالف لنصائح الناس الذين لا أحترمهم”.

وتابع “على أي حال، لم احترم ميلي بعد ان مشينا سويا إلى كنيسة القديس يوحنا (التي كانت لا تزال مشتعلة بفعل حريق اليسار الراديكالي الذي أضرم في اليوم السابق)، جنبًا إلى جنب، وهي مسيرة أثبتت الآن أنها مناسبة تمامًا - وفي اليوم التالي ضاق ميلي مثل الكلب بسبب الأخبار الكاذبة التي تم تداولها عندما أخبروه أنهم يعتقدون أنه لا ينبغي أن يسير مع الرئيس، وهي ما تبين عدم صدقها”.

واستطرد الرئيس الأمريكي السابق، قائلا "وقد اعتذر ميلي بشدة، ما حولها إلى حبكة كبيرة، فبدلاً من أن يقول إنني فخور بالسير مع رئيس الولايات المتحدة وحمايته، قال ذلك، و لو اعتذر لكان كل شيء قد انتهى، وهو ليس بالأمر المهم، لكنني رأيت في تلك اللحظة أنه ليس لديه الشجاعة أو المهارة، وبالتأكيد ليس من نوعية الاشخاص الذين سأتحدث معهم عن “الانقلاب”، فأنا لا أخطط للانقلابات!"

فيروس كورونا المستجد الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب جو بايدن لقاح كورونا

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