صفر% تجسس 100% ترامب .. Freedom Phone أول هاتف ذكي غير خاضع للرقابة

يظهر كل يوم هاتف ذكي جديد تقريبا، ومن بين العديد من المنتجات الجديدة المتطورة التي لا تتوقف، يتم الإعلان عن واحدا بتصميم مختلف ومواصفات غربية، ولكن الهاتف الذكي الجديد الذي يتم الترويج له حاليا هو الأغرب بين الملايين من الهواتف الذكية في وقتنا هذا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmodo"، أعلن المليونير المشفر البالغ من العمر 22 عاما، إريك فينمان، هاتف ذكي جديد، يزعم أنه غير خاضع للرقابة يطلق عليه اسم "Freedom Phone" أو هاتف الحرية.

وكشف "فينمان" وهو أحد المؤيدين المتحمسين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن مشروع هاتفه الذكي الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، والذي أوضح من خلال مشاركته قائلا:"إنه يريد أن يستعيد الوطنيون الأمريكيون "السيطرة" على حياتهم من الأوليغارشية التكنولوجية".

ووفقا لإعلان "فينمان"، يعد Freedom Phone أول هاتف ذكي غير خاضع للرقابة في العالم، و بديلا آمنا للتخلص من تجسس و رقابة شركات التكنولوجيا الكبرى المصنعة للهواتف الذكية، لحماية بيانات مستخدميه.

ويعد هذا الهاتف الغريب الذي لم يتم الكشف عن جميع مواصفاته، أكبر مثال يوضح أن عالم التكنولوجيا لا يزال وثيق الصلة بالمجال السياسي، فإن الميل السياسي وراء تصميم هذا الهاتف والمؤيد علنا لترامب، يشير إلى أن "فينمان" ينحاز سياسيا للرئيس الأمريكي السابق فقط، وليس هدفه تطوير هاتف ذكي لا يخضع لرقابة الشركات الأمريكية، في حين أن الخطاب التسويقي المحيط بها يخفي معلومات أساسية عن المستخدمين المحتملين.

هاتف Freedom Phone

مواصفات هاتف Freedom Phone

أشار "إريك فينمان" أصغر مليونير للعملة المشفرة بيتكوين في العالم، إلى أن الهاتف الذكي Freedom Phone، يمكنه حماية بيانات المستخدمين من عمليات جمع البيانات التي تحدث مع أنظمة التشغيل الشهيرة أندرويد وiOS، بفضل نظامه البيئي المسمى FreedomOS، ولكن الغريب في الأمر أن هذا النظام نسخة معدلة من نظام التشغيل أندرويد من جوجل.

وعن التخلص من سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وجوجل، قال فينمان إن هاتف الحرية الذكي يحتوي على متجر تطبيقات خاص به غير خاضع للرقابة يدعى "PatriAppStore"، وأشار المليونير الأمريكي الصغير إلى أن الهاتف سيحتوي على تطبيقات مثبتة مسبقا بعضها محظور استخدامها في أمريكا.

هاتف Freedom Phone

ويأتي الجهاز محملاً مسبقًا بمجموعة من تطبيقات ميزات الخصوصية مثل تطبيق التراسل المشفر سيجنال وموقع الويب DuckDuckGo و متصفح Brave، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات التي تبدو مصممة خصيصًا لمؤيدي ترامب مثل: Parler و One America News Network و Newsmax و Rumble.

وعلى الرغم من أن هاتف Freedom Phone، تم تصميمه خصيصا للتخلص من مراقبة وتجسس شركات التكنولوجيا الكبرى، إلا أنه هاتف اقتصادي من آسيا تم الترويج له على أنه غير خاضع للرقابة من أجل مساومة المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصيتهم لشراء الهاتف.

هاتف Freedom Phone



وذكر "إريك فينمان" خلال بيانه الصحفي، أن هاتف Freedom Phone، سيحتوي على ذاكرة تخزين داخلية ثابتة تبلغ 128 جيجابايت، وشاشة عرض تعمل باللمس بقياس 6 بوصة، ومعالج سريع، وكاميرا رائعة، وخيار توسيع الذاكرة باستخدام بطاقة microSD.

وسيطرح هاتف Freedom Phone، للبيع في الولايات المتحدة في شهر أغسطس المقبل، مقابل سعر حوالي 500 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و800 جنيه مصري)، وسيوفر الهاتف الذكي الذي يستهدف مؤيدي معسكر ترامب، ميزة أخرى تمنع تسرب البيانات تسمى Trust، والتي تعمل على تحذير مستخدمي هاتف الحرية في محاولة تطبيقات الهاتف جمع معلومات المستخدم.