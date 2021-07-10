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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر باهظ.. كوالكوم تعلن عن هاتف ذكي لمستخدمي Snapdragon Insiders

هاتف كوالكوم الذكي
هاتف كوالكوم الذكي

تعاونت شركة تصنيع المعالجات الشهيرة كوالكوم مع شركة أسوس، من أجل تقديم هاتف ذكي فريد، خاص بها لعرض تكنولوجيا شركة الرقاقات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة كوالكوم عن هاتفها الذكي الأولى، المسمى Smartphone for Snapdragon Insiders، والذي يبلغ تكلفته حوالى 1500 دولار (أي ما يعادل 23 ألف و500 جنيه مصري).

 

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مواصفات هاتف كوالكوم الجديد

زودت كوالكوم هاتفها الذكي، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، وبقياس 6.78 بوصة، من إنتاج شركة سامسونج، بدقة 2448 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتزا في الثانية، محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

Qualcomm announces ‘Smartphone for Snapdragon Insiders’ with Snapdragon 888 and 6.78-inch 144Hz AMOLED screen
شاشة هاتف كوالكوم

ويمتاز هاتف كوالكوم بكاميرا أمامية في الحافة العلوية من الجهاز، تأتي بدقة 24 ميجابكسل، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف، يعمل باستخدام تقنية كوالكوم 3D Sonic Sensor Gen 2، مع شعار Snapdragon ذاتي الإضاءة.

ويقدم هاتف كوالكوم إعدادات كاميرا ثلاثية على ظهر الجهاز، الرئيسية منها تأتي بمستشعر صور Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بمستشعر Sony IMX363 بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم تقريب بصري بقدرة 3x.

Qualcomm announces ‘Smartphone for Snapdragon Insiders’ with Snapdragon 888 and 6.78-inch 144Hz AMOLED screen
كاميرا هاتف كوالكوم

ويحتوي تطبيق الكاميرا على برنامج كوالكوم والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي Qualcomm AI، لإضافة تجربة تصوير فريدة، مثل التكبير التلقائي وتتبع الحركة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأتي الكاميرات بتصميم مميز من إنتاج أسوس.

ويتم تشغيل هاتف كوالكوم، بواسطة معالجها الأحدث من نوع Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.

وسيعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، ويحتوي هاتف كوالكوم على بطارية  بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، متوافقة مع شاحن Quick Charge 5.، يمكن شحنها من 0 إلى 70% في غصون 30 دقيقة، أو شحنها بالكامل في 50 دقيقة، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

وسيتوفر هاتف كوالكوم الذكي اعتبارا من شهر أغسطس في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والهند، مقابل سعر 1500 دولار أمريكي.

Smartphone for Snapdragon Insiders
هاتف كوالكوم الذكي
كوالكوم هاتف ذكي Snapdragon Insiders هاتف كوالكوم أندرويد 11

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