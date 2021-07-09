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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 900 دولارا.. آبل تطور هاتف آيفون بشاشة كبيرة

هواتف آيفون 12
هواتف آيفون 12

أشارت أحدث التقارير، إلى أن شركة آبل Apple، مستمرة في العمل على خطتها لإطلاق أربعة طرازات ضمن تشكيلة هواتف آيفون الرئيسية للعام القادم 2022، والتي ستنطلق تحت اسم iPhone 14.

 

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، كشف المحلل الشهير "Ming-Chi Kuo"، والمتخصص بأخبار شركة آبل، أن عملاقة التقنية الأمريكية تعتزم إطلاق هاتف آيفون رخيص بشاشة أكبر.

 

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وتهدف آبل لتطوير هاتف آيفون بشاشة كبيرة الحجم، وبسعر أقل من 900 دولار، لتجعل من السهل على عشاق هواتفها شراء إصدار يحاكي طرز ماكس الباهظ التكلفة، حيث من المتوقع  استبدال طراز '‌iPhone 13‌ mini" بـ "iPhone‌ 14 Max.

 

ووفقا لـ Kuo، فأن سلسلة هواتف آيفون 13 التي ستعلن عنها آبل شهر سبتمبر المقبل، ستكون آخر تشكيلة هواتف آيفون التي تتمتع بشاشة بقياس 5.4 بوصة.

 

وأكد المحلل التقني، أن أجهزة آيفون لعام 2022، ستحتوي فقط على نماذج بأحجام بقياس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة، مع طرازين من كل حجم.

 

وتشير توقعات Kuo، إلى أن سلسلة آيفون 14، ستحتوى على طرازين بقياس 6.1 بوصة لإصدار iPhone‌ 14، إلى جانب طرازين من الإصدار iPhone‌ 14 Pro.

 

وقال Kuo: "إن سعر الهاتف المنخفض بقياس 6.7 بوصة قد يكلف أقل من 900 دولار، ولكن قد يفتقر إلى ميزات معينة مثل مستشعر Touch ID تحت الشاشة، والذي من المتوقع أن يأتي إلى طرز 2022 iPhone‌ الأخرى، لتخفيف التكاليف".


آبل تزود هواتف آيفون 13 بإمكانيات كبيرة

ومن المتوقع أن تزود آبل هواتف سلسلة iPhone 13، المنتظرة ببطاريات أكبر من الإصدارات السابقة، حيث سيحزم إصدار آيفون ميني، بطارية بقوة 2406 مللي أمبير في الساعة، و سيحتوي آيفون 13 و13 Pro على بطارية تبلغ قوتها 3095 مللي أمبير في الساعة، بينما سيأتي طراز Pro Max بقوة 4352 مللي أمبير في الساعة.

 

وكشفت بعض التقارير التقنية، أن الإصدار العادي آيفون 13، يمكن أن يحتوي على ملف شحن لاسلكي أكبر للمساعدة في تحسين إدارة الحرارة والحصول على قوة كهربائية أعلى، حيث ستزوده آبل بمغناطيس أقوى لتقنية  MagSafe.

 

وكما ستزود آبل سلسلة آيفون 13، بميزات فائقة ومذهلة من بينها سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ولكن لن تأتي جميع الطرازات بهذه المساحة، وكما ستضم تشكيلة هواتف آبل القادمة ميزة مستشعرات LiDAR.

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