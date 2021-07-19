أنا المدرب.. شيكو بصحبة أحمد السقا من داخل الجيم

نشر الفنان شيكو صورة جديدة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر شيكو من داخل الجيم بصحبة أحمد السقا، اثناء ارتداؤهم للملابس الرياضية، من اجل تأدية التمارين الصباحية سويًا.

وعلق شيكو علي الصورة مازحًا: “أنا مدرب السقا ؟”

وعلق الفنان أحمد الشامي علي الصورة، كاتبًا: “ممكن تمرني”.

بينما علقت الفنانة مني زكي بأشكال ضاحكة وقلوب حمراء علي الصورة.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

ظهور شيكو في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”

وكان قد علق الفنان هشام محمد الشهير بـ "شيكو" على ظهوره ضيف شرف في فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين .



ونشر شيكو صورة له مع كريم عبد العزيز من كواليس المسلسل وعلق عليها قائلا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين! مبسوط بظهوري مع العالمي كريم عبد العزيز مبروووووك ".



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداثه عبر صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.