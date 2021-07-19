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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإجراءات الاحترازية

10 آلاف جنيه.. الطب البيطرى يكشف عقوبة الذبح فى الشوارع وخطورته

مجازر لحوم
مجازر لحوم

قال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، إنه من المفترض ذبح الأضحية فى المجازر فقط، معقبا: "وفرنا مجازر تغطي القاهرة من المنطقة الجنوبية من حلوان وطرة والبساتين والخليفة والسيدة زينب وحتى المرج".

 

وحذر "زينهم" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين من الذبح فى الشارع أو أمام محل جزارة، قائلا: إن من سيفعل ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه طبقا لقانون البيئة، موضحا أنه يوجد لجان تابعة للمديرية تنفذ هذا الأمر.

 

وتابع أن الطبيب البيطري يؤدي الرقابة على محلات بيع اللحوم و الجزارة والثلاجات طوال العام، كما أنه يكثف جهوده قبل عيد الأضحى، لافتا إلى وجود لجان من البيئة إعتبارا من أول أيام العيد بالصباح للرقابة على عدم وجود ذبح بالشوارع أو امام المحلات أو المجازر.

 

وأشار إلى أن المجازر يتم بها الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنها تتم تحت إشراف أطباء، حيث أن خطورة الذبح بالشوارع هو وجود حيوانات تصيب ببعض الأمراض التى قد تنتقل إلى الإنسان وتسبب أوبئة أو أمراض خطيرة، بالإضافة إلى تلويث البيئة وسد المجاري وتلف شبكة الصرف الصحي وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة.

الإجراءات الاحترازية انتشار الحشرات المجازر قانون البيئة الذبح عيد الأضحى

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