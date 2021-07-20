حماية الثروة السمكية ..10 معلومات عن لجنة الزراعة بالبرلمان

نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :" بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

اختصاصات لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي

لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ، تختص بما يلى :

1-الإنتاج الزراعى.

2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

4 -حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

5-نهر النيل والرى والصرف.

6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

7-الأمن الغذائي.

8 -الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

9 -الثروة السمكية وتنميتها.

10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.