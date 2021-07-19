بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتألقت بفستان أصفر مبهج وسط الورود الجميلة الملونة.

وهنأت ريهام أيمن جمهورها بعيد الأضحي، وكتبت: “كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم كله".

من جانب آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.