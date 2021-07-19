شيرين تتوسل إلى الله بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز بالشفاء

توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت شيرين في تغريدتها: “اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وأعطيت، وغفرت، ووهبت، أن ترزق ياسمين الشفاء العاجل يا رب، وترحمها مما يؤلمها، اللهم استجب يا مولانا”.

سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لإحتجزاها فى الرعاية المركزة.

أجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الاطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز،وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

ياسمين عبد العزيز خضعت لعملية جراحية مساء السبت الماضي.