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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ومكافأة مالية للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه

الشاب البدوي جبريل فتيح معاونا لمحافظ جنوب سيناء

الباحث جبريل
الباحث جبريل

اصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا بتعيين  الباحث الشاب جبريل فتيح عايد جبلى معاونا لمحافظ جنوب سيناء، وذلك بعد تكريمه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مبادرة حياة كريمة.


ويعتبر الشاب  جبريل فتيح نموذج من شباب البدو الناجحين  حيث حصل على عدة مؤهلات ودورات منها حصولة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، تخصص رئيسي العلوم السياسية وتخصص فرعى إدارة عامة ، وليسانس حقوق وماجستير فى العلوم السياسية وباحث دكتوراة في العلوم السياسية.


كما نجح في اجتياز البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ويتولى مهام منسق عام حياة كريمة بجنوب سيناء وحاصل على دورة أكاديمية ناصر العسكرية في الدراسات الاستراتيجية والامن القومى دورة المدير القائد بمركز تدريب سقارة، 

 

وكان نتاج كفاحه حصوله على التكريم من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى لحياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.


كما اصدر  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اليوم  قرارا بمكافأة  ألف جنية لكل من يحصل على درجة الماجستير وخمسة الاف جنية لمن يحصل على درجة الدكتوراه  من موظفى محافظة جنوب سيناء اثناء الخدمة ،وذلك تشجيعا لهم و لتأهيلهم   للمراكز القيادية .


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