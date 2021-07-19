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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط طائرة حربية بنيران متمردين في نيجيريا

جماعات مسلحة تحارب
جماعات مسلحة تحارب الدولة في نيجيريا

تعرضت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري، لإطلاق نار من مسلحين محليين وسقطت، وتمكن الطيار من النجاة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام نيجيرية.

ذكرت وسائل الإعلام، أن الطائرة تعرضت للهجوم عند عودتها إلى القاعدة بعد طلعة جوية على حدود الولايات الشمالية في البلاد، حيث تنشط جماعات مناهضة للحكومة.

 وفقا لقيادة القوات الجوية النيجيرية، تمكن الطيار من القفز بالمظلة.

وبحسب التقارير الإعلامية، أمر الرئيس محمد بخاري الجيش "ببذل كل ما في وسعه" لتحييد الجماعات المسلحة غير الشرعية.

على مدى الأسبوعين الماضيين، تمكنت القوات الحكومية من القضاء على مئات المسلحين ودمرت العديد من مخابئهم.

وفي وقتٍ سابق، لقى 13 ضابطا من الشرطة واثنان من السكان مصرعهم بينما أصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة في كمين نصبه قطاع الطرق في قرية كورار موتا بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا وفقًا لمسؤولين.

قال مسؤول العلاقات العامة في قيادة الشرطة محمد شيخو في بيان إن "الهجوم وقع يوم الأحد في حوالي الساعة شمال غربي نيجريا عندما كان ضباط الشرطة المتنقلة المنتشرون في قرية كورار موتا يستجيبون لنداء استغاثة فيما يتعلق بمحاولة قطاع الطرق لمهاجمة بعض المجتمعات المجاورة".

وأضاف أن "أفراد الشرطة، الذين واجهوا الكمين، أظهروا شجاعة كبيرة، وهو جهد ردع قطاع الطرق عن مهاجمة القرى في نيجيريا

وتابع "لسوء الحظ، دفع 13 ضابط شرطة الثمن الأعلى.. غير أن قطاع الطرق من جانبهم تكبدوا خسائر فادحة".

 

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