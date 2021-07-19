وليد سليمان يهنئ جمهوره بعيد الأضحى: عقبال البطولة الـ11

هنأ نجم منتخب مصر والنادي الأهلي وليد سليمان، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب: “كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعًا وعقبال البطولة ١١ 🦅🔴”.

وظهر محتفلا من بيته، مرتديا سلسلة البطولة وأمامه تورته الأهلي، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، مهنئينه بالفوز بالبطولة وعيد الاضحى.

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.



افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.



وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء



ونجح الأهلي في تسجيل الثالث بالدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .



بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط لاعبي كايزر، وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .



وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .



وواصل الأهلي العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .



وتلقي باركر قائد فريق كايزر إنذارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش بتسديد كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة.



وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .



وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .



ومنح حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .



وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .