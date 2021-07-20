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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنانة نيللي: بقالي سنين مروحتش سينما والفن في عروقي .. فيديو

النجمة نيللي
النجمة نيللي

قالت الفنانة نيللي ، لا أجيد الطبخ ولكن يمكنني سلق البيض ، مؤكدة إنني سوف اقضي إجازة العيد بمفردي وذألك لسفر الأسرة بالكامل .

 

وأضافت نيللي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن عائلتي طلبت مني السفر معهم ولكنني رفضت بسبب كثرة عددهم منوه إنني لا اكترث لفيروس كورونا ولا اهتم به .


وأوضحت نيللي ،  بقالي سنين مروحتش سينما والفن في عروقي ، واهتم بمتابعة البرامج الحوارية علي التليفزيون ، لافته إنني ولدت بمثل .


وتابعت نيللي ، فضلت البعد عن الوسط الفني بدون سبب ولا اعرف إجابة لسبب بعدي عن الفن .


اقرأ أيضا : أجمل شوجر في الدنيا... هالة صدقي تهنئ نيلي كريم بعيد ميلادها الـ 46

 

هنأت الفنانة هالة صدقي  النجمة نيلي كريم  بعيد ميلادها  ال 46 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت هالة  صدقي صورة تجمها بالنجمة نيلي كريم و الفنانة  درة وزوجها وعلقت   قائلة : اجمل شوجر في الدنيا كل سنه وانتي اجمل واجمل ومن نجاح لنجاح، حبيبتي نيللي كريم.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.

يذكر ان  اطلت  النجمة نيللى كريم على الجمهور، فى ثانى حلقات برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى

وتحدث نيللى كريم خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراتها لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.

الأسرة سلق البيض البيض إجازة العيد فيروس كورونا كورونا التليفزيون

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