عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال القليوبي: التوسع في توفير الغاز الطبيعي يستهدف تأمين المواطن

صدى البلد

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التوسع في توفير الغاز الطبيعي يستهدف تأمين المواطن لأن الغاز الطبيعي أقل خطرا بالمقارنة بغاز البوتاجاز".

وتابع القليوبي خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،:" التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلا للبوتجاز يوفر العديد من المزايا للمواطن أهمها الأمان".

وأكمل: "الغاز الطبيعي أسرع تطايرا بالمقارنة بالبوتاجاز الذي يستمر لفترات طويلة على سطح الأرض ولذلك فإن الغاز الطبيعي أكثر أمانا"، لافتا إلي أن الغاز الطبيعي أقل في انبعاثات الكربون بالمقارنة بغاز البوتاجاز؛ كما أن توفير الغاز الطبيعي يوفر الجهد والمال على الدولة والمواطن".

وأضاف:" تكلفة صيانة أسطوانة البوتاجاز تصل من 125-130 حتى تكون أمنة للمواطن من أجل استخدامها داخل المنزل والأماكن المغلقة".

اقرا أيضا

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لـ88 منطقة لأول مرة| تفاصيل كاملة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات مصر يواصل تحقيق معدلات قياسية موضحاً نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021 ، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة في 14 محافظة قد وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.


وأشار الملا إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية إلى 32ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 وهو ما يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الأسطوانات.

وأكد الملا أن كافة شركات قطاع البترول العاملة في مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة حيث تم تركيب حوالى 385 ألف عداد مسبق الدفع.


وأشار الملا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطة توصيل الغاز للمنازل وخاصة بداية من العام المالي 2018 / 2019 هو استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وزير البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي وزارة البترول هندسة البترول والطاقة جمال القليوبي

ترشيحاتنا

مجانا.. مجازر القاهرة تستقبل أضاحي المواطنين خلال أيام العيد

الرئيس الأمريكي يعلق على لقائه بالعاهل الأردني داخل البيت الأبيض.. فيديو

ما هو متحور كورونا لامبدا ولماذا يسبب قلقًا عالميًا؟ استشاري يوضح

جيف بيزوس ينطلق اليوم في أول رحلة سياحية للفضاء

ليلة العيد .. فضلها وكيفية إحيائها

منتخب مصر بالزِّيّ التقليدي أمام إسبانيا في المواجهة الأولى بـ طوكيو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ