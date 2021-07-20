جمال القليوبي: التوسع في توفير الغاز الطبيعي يستهدف تأمين المواطن

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التوسع في توفير الغاز الطبيعي يستهدف تأمين المواطن لأن الغاز الطبيعي أقل خطرا بالمقارنة بغاز البوتاجاز".

وتابع القليوبي خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،:" التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلا للبوتجاز يوفر العديد من المزايا للمواطن أهمها الأمان".

وأكمل: "الغاز الطبيعي أسرع تطايرا بالمقارنة بالبوتاجاز الذي يستمر لفترات طويلة على سطح الأرض ولذلك فإن الغاز الطبيعي أكثر أمانا"، لافتا إلي أن الغاز الطبيعي أقل في انبعاثات الكربون بالمقارنة بغاز البوتاجاز؛ كما أن توفير الغاز الطبيعي يوفر الجهد والمال على الدولة والمواطن".

وأضاف:" تكلفة صيانة أسطوانة البوتاجاز تصل من 125-130 حتى تكون أمنة للمواطن من أجل استخدامها داخل المنزل والأماكن المغلقة".

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توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لـ88 منطقة لأول مرة| تفاصيل كاملة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات مصر يواصل تحقيق معدلات قياسية موضحاً نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021 ، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة في 14 محافظة قد وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.



وأشار الملا إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية إلى 32ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 وهو ما يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الأسطوانات.

وأكد الملا أن كافة شركات قطاع البترول العاملة في مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة حيث تم تركيب حوالى 385 ألف عداد مسبق الدفع.



وأشار الملا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطة توصيل الغاز للمنازل وخاصة بداية من العام المالي 2018 / 2019 هو استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.