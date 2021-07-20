ما هو متحور كورونا لامبدا ولماذا يسبب قلقًا عالميًا؟ استشاري يوضح

كشف الدكتور حاتم سليمان استشاري الحالات الحرجة، خطورة السلالة المتحورة من فيروس كورونا لامبدا.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تم إكتشاف فيروس لامبدا أول مرة في أحد دول أمريكا الجنوبية تحديدا في دولة بيرو.

وأوضح الدكتور حاتم سليمان:" القلق الذي يثيره متحور لامبدا سببه أن السلالة فيها 7 طفرات جينية على الشوكة البروتينية المسئولة عن الإصابة البشرية بالفيروس.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية عندما وجدت الانتشار السريع له في بيرو، صنفته أنه متحور يدعو للاهتمام، ويدعو للقلق من النوع الثاني، لافتا إلى أن دولة بيرو تحديدا من أكثر الدول التي عانت من وفيات فيروس كورونا.

ولفت إلي أن سلالة لامبدا لها قدرة سريعة على الانتشار تفوق متحور دلتا، لكنه ليس أخطر من المتحورات الأخرى، ولم تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن أخطر 4 تحورات "ألفا وجاما ودلتا وبيتا"، لكن سرعة انتشاره قد تؤدي لإصابة الكثير من الناس.

وأشار إلي أنه حتى الآن لا توجد أدلة أن متحور لامبدا أكثر شراسة من باقي التحورات، ولا توجد معلومات عن أن أعراضه ومضاعفاته أخطر.

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لازالت تحذر منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر أشد شراسة ويطلق عليه اسم "لامبدا"، حيث شكلت نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأيام الأخيرة.



وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، كاريسا إتيان، إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، خاصة من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

ولهذا السبب يستعرض “موقع صدى البلد” معلومات سريعة عن متحور لامبدا الجديد الذي يضرب الرعب في العديد من الدول في السطور التالية:

ماهو متحور لامبدا؟

مُتحور لامبدا ‏المعروف أيضا باسم التسلسل C.37 هو أحد تحورات فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2، وهي آخر المتحورات التي طرأت على فيروس كورونا منذ ظهوره.

ويمثل "لامبدا" أحدث متحور لفيروس كورونا المستجد وأشدهم خطرا، و حذرت منظمة الصحة العالمية منه باعتباره أكثر شراسة من المتحورات السابقة لفيروس كورونا، حيث شكل أكبر نسبة من إصابات كورونا في العديد من بلدان العالم المختلفة.

متى تم اكتشافه أول مرة؟

وقد تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في البيرو في يناير 2020، وفي أبريل 2021 أصبح أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البيرو من هذا المتحور الخطير.

وفي 14 يونيو 2021 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا المتحور وأطلقت عليه اسم "لامبدا" واعتبرته متحورا مثيرا للاهتمام.

منتشر في 29 دولة

وينتشر المتحور لامبدا في 29 دولة، وبمستويات مرتفعة في دول أميركا الجنوبية على وجه الخصوص، وفي الأشهر الأخيرة تم اكتشاف متغير لامبدا في 81٪ من حالات كوفيد-19 في بيرو، التي خضعت لاختبارات التسلسل الجيني، و31٪ من الحالات المماثلة في تشيلي، كانت 90.6٪ من حالات كوفيد 19 الجديدة في أريكيبا و 78.1٪ من الحالات الجديدة في كوسكو هي من متحور لامبدا وفقًا لوزارة الصحة البيروفية.

دراسات علي متحور لامبدا

ومن الدراسات القليلة جداً التي أجريت على طفرة لامبدا وقدرتها على مقاومة لقاح كورونافاك الصيني، تبين أنها تملك قدرة على مقاومته تصل إلى 64 في المائة من الحالات، كما أفاد خبير العلوم الفيروسية التشيلي ريكاردو سوتو، وكانت دراسة أجراها خبراء من جامعة نيويورك قد أظهرت أن هذه الطفرة تقاوم لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة تصل إلى 22 في المائة في بعض الحالات.