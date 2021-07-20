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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب صلاة العيد.. المتعافين من الإدمان يبتكرون مجسم للكعبة ويذبحون الأضاحي

المتعافين من الإدمان
المتعافين من الإدمان يصممون مجسم للكعبة

شارك المتعافين من الإدمان في ذبح خراف الأضاحي داخل مراكز  العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى أول أيام عيد الأضحى وذلك عقب الإنتهاء من أداة صلاح العيد،  وذلك فى إطار  الحرص على خلق جو أسرى داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد.

 

كما قاموا المتعافين بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج  الترفيهية، ولعب كرة القدم والبلياردو وغيرها من الأنشطة الأخرى .

 

كما حرص بعض المتعافين على ابتكار وتصميم  مجسم الكعبة الشريفية داخل ورش التدريب ضمن أعمالهم بمراكز العزيمة  .

 

وحرص صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،  برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة  الصندوق ، على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الادمان  بمراكز العزيمة  لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة  للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذين يتم حجزهم كحماية فى الأعياد  والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى  الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز  ويتوافق خروجهم  خلال  أيام العيد، حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان، حيث  تتضمن  المراكز العلاجية " صالات  جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل ، ومكتبات  وقاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، وتنس طاولة ، بلياردو ، قاعات كمبيوتر ، وأنشطة فنية".
 

و يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، برئاسة  نيفين  القباج وزيرة التضامن  الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" طوال  أيام عيد الأضحى   المبارك  لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

 

حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن  متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف  حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن  من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد  من الانتكاسة.

 

وأوضح  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى  انه يتم تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج الترفيهية  للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال أيام عيد الاضحى المبارك لخلق جو أسرى لهم  .

 

وأضاف عثمان، أن هناك إجراءات وقائية  يتخذها الصندوق  تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفتره  تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان  الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد  تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين.

 

وتابع: ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز العلاجية  ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد  حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى  العودة للإدمان.

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المتعافين من الإدمان ذبح خراف مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجسم الكعبة الشريفية نيفين القباج وزيرة التضامن

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