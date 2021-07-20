قبل السفر لطوكيو.. أشرف صبحي: هدف البعثة المصرية حصد 23 ميدالية أولمبية

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن توفير متطلبات البعثة الأولمبية التي اتجهت إلى اليابان سواء استعداداتهم للمحفل الدولي أو الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت اهتماما كبيرا بالرياضة وجميع الرياضيين؛ من أجل رفع اسم وعلم مصر عاليا في مختلف المحافل القارية والعالمية.
وقال “صبحي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، قبل التوجه إلى طوكيو، “مصر احتضنت العديد من البطولات القارية والعالمية من بداية العام الجاري، في ظل جائحة كورونا التي انتصر عليها العقلية المصرية بابتكار الفقاعة الطبية، ما جعل العالم كله يشيد بالاجراءات الطبية والاحترازية في مصر وهو ما اعتمد عليه منظمو الأولمبياد لعدم الغائها أو تأجيلها مرة أخرى”.
وأضاف وزير الرياضة، أن البعثة المصرية المشاركة هي الأكبر في تاريخ مصر في الأولمبياد، ونأمل في تحقيق عدد كبير من الميداليات المتنوعة في هذا الحدث العالمي الذي يقام كل 4 سنوات، فنشارك بـ23 لعبة ونأمل في حصد ميدالية في كل منهم.
وتنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوم الجمعة المقبل ، وتشارك البعثة المصرية في 23 لعبة من أصل 29 في مصر بمشاركة 135 لاعبا ، كأكبر بعثة عربية والثانية إفريقيا.
وننشر أسماء القائمة الأساسية والاحتياطية لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وجاءت قائمة البعثة كالآتي :
الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل
السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش
الغطس : مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
السباحة التوقيعة : هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد
تنس الطاولة : عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز
السلاح :
فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة
ندى حافظ .. سلاح السيف
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
التنس : ميار شريف – محمد صفوت
المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع
كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران
الشراع : خلود منسي – علي بدوي
الجمباز :
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة
فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم
فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم
التجديف : عبدالخالق البنا
الفروسية : عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان
كرة القدم :
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي
كرة اليد :
كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
التايكوندو : سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك
القوس والسهم : أمل أدم – يوسف طلبة
الملاكمة : عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله
ألعاب القوى : مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة
الجودو : محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش
الكاراتية : جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح
الريشة الطائرة : هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل
الثلاثي : بسملة السلاموني
الدراجات : إبتسام زايد
الرماية :
عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري