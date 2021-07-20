قبل السفر لطوكيو.. أشرف صبحي: هدف البعثة المصرية حصد 23 ميدالية أولمبية

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن توفير متطلبات البعثة الأولمبية التي اتجهت إلى اليابان سواء استعداداتهم للمحفل الدولي أو الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت اهتماما كبيرا بالرياضة وجميع الرياضيين؛ من أجل رفع اسم وعلم مصر عاليا في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وقال “صبحي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، قبل التوجه إلى طوكيو، “مصر احتضنت العديد من البطولات القارية والعالمية من بداية العام الجاري، في ظل جائحة كورونا التي انتصر عليها العقلية المصرية بابتكار الفقاعة الطبية، ما جعل العالم كله يشيد بالاجراءات الطبية والاحترازية في مصر وهو ما اعتمد عليه منظمو الأولمبياد لعدم الغائها أو تأجيلها مرة أخرى”.

وأضاف وزير الرياضة، أن البعثة المصرية المشاركة هي الأكبر في تاريخ مصر في الأولمبياد، ونأمل في تحقيق عدد كبير من الميداليات المتنوعة في هذا الحدث العالمي الذي يقام كل 4 سنوات، فنشارك بـ23 لعبة ونأمل في حصد ميدالية في كل منهم.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوم الجمعة المقبل ، وتشارك البعثة المصرية في 23 لعبة من أصل 29 في مصر بمشاركة 135 لاعبا ، كأكبر بعثة عربية والثانية إفريقيا.



وننشر أسماء القائمة الأساسية والاحتياطية لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وجاءت قائمة البعثة كالآتي :

الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل



السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش



الغطس : مهاب مهيمن – مها عبدالسلام



السباحة التوقيعة : هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد



تنس الطاولة : عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز



السلاح :

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ .. سلاح السيف

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة



التنس : ميار شريف – محمد صفوت



المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع



كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران



الشراع : خلود منسي – علي بدوي



الجمباز :

ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة

فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم

فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم



التجديف : عبدالخالق البنا



الفروسية : عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان



كرة القدم :

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي



كرة اليد :

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل



التايكوندو : سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك



القوس والسهم : أمل أدم – يوسف طلبة



الملاكمة : عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله



ألعاب القوى : مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة



الجودو : محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش



الكاراتية : جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح



الريشة الطائرة : هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل



الثلاثي : بسملة السلاموني



الدراجات : إبتسام زايد



الرماية :

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري