«الصحة» و«الشباب والرياضة» تناقشان خطة مواجهة كورونا في بطولة العالم للدراجات

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار - المقرر إقامتها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل- اجتماعا مع اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والشباب والرياضة لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال البطولة.
ترأس الاجتماع الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب ورئيس لجنة الاتصال الحكومي، والدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام مجدي مسئول الطب الوقائي وإدارة التجمعات الجماهيرية بوزارة الصحة، وبحضور أليك لنفيرنا المدير التنفيذي لبطولة العالم ورئيس لجنة البطولات بالاتحاد الدولي للدراجات.
شهد الاجتماع مناقشة تفاصيل الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها خلال بطولة العالم بالقاهرة، بما يتوافق مع تعليمات الاتحاد الدولي للدراجات ومنظمة الصحة العالمية، ووفقًا للتدابير الاحترازية التي سبق وأقرتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة المصرية ، وتم تنفيذها خلال استضافة مصر مؤخرًا لبطولات العالم في الجمباز والسلاح والرماية وكرة اليد.
وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة ناقشت العديد من الأمور خلال الاجتماع، وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للدراجات.
وأضاف عزام أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة كاملة متعلقة بالجانب الصحي والوقائي خلال فترة إقامة البطولة، كما تم الاستقرار على تطعيم جميع اللاعبين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" قبل انطلاق البطولة، ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ توصياتها.