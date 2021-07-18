«الصحة» و«الشباب والرياضة» تناقشان خطة مواجهة كورونا في بطولة العالم للدراجات

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار - المقرر إقامتها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل- اجتماعا مع اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والشباب والرياضة لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال البطولة.



ترأس الاجتماع الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب ورئيس لجنة الاتصال الحكومي، والدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام مجدي مسئول الطب الوقائي وإدارة التجمعات الجماهيرية بوزارة الصحة، وبحضور أليك لنفيرنا المدير التنفيذي لبطولة العالم ورئيس لجنة البطولات بالاتحاد الدولي للدراجات.



شهد الاجتماع مناقشة تفاصيل الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها خلال بطولة العالم بالقاهرة، بما يتوافق مع تعليمات الاتحاد الدولي للدراجات ومنظمة الصحة العالمية، ووفقًا للتدابير الاحترازية التي سبق وأقرتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة المصرية ، وتم تنفيذها خلال استضافة مصر مؤخرًا لبطولات العالم في الجمباز والسلاح والرماية وكرة اليد.



وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة ناقشت العديد من الأمور خلال الاجتماع، وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للدراجات.



وأضاف عزام أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة كاملة متعلقة بالجانب الصحي والوقائي خلال فترة إقامة البطولة، كما تم الاستقرار على تطعيم جميع اللاعبين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" قبل انطلاق البطولة، ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ توصياتها.

