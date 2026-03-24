فرص عمل أمن وحراسة براتب 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفير 747 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن والحراسة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف دعم الشباب الباحثين عن فرص عمل مستقرة.

وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة التوظيف في مختلف المحافظات، مع تقديم مزايا متعددة تشمل التأمينات الاجتماعية وفرص الترقي، ما يزيد من إقبال المتقدمين على معرفة شروط التقديم وطبيعة العمل.

الوظائف المطلوبة

توفر وزارة العمل وظائف أمن بشركة بروسبير إيجبت لخدمات الأمن والحراسة، في المجالات الآتية:

١- 130 مشرف أمن براتب 10 آلاف جنيه.

٢- 15 مدير موقع ذو خلفية عسكرية ويمتلك سيارة، براتب من 17 لـ20 ألف جنيه.

٣-500 فرد أمن براتب 8500 جنيه.

٤-15 موظفة استقبال تجيد اللغة براتب 8500 جنيه.

شروط القبول

١-أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو إعدادية أو يقرأو ويكتب.

٢- ان يكون سن المتقدم من 20 لـ50 سنة.

أما المميزات والحقوق فهي: (وجبات، تأمين اجتماعي، إقامة، تأمين طبي خاص).

وظائف أمن وحراسة

كما توفر وزارة العمل وظائف أمن بشركة ثري إم بي جي للأمن والحراسة في مجالات : مشرف أمن، و76 فرد أمن، بالشروط الآتية:

١-أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.

٢- السن من 19 لـ50 سنة.

أماكن العمل: (التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد).

المميزات والحقوق

يوجد سكن مجهز.

توفير مواصلات.

تأمين اجتماعي.

تأمين صحي.

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف الأمن والحراسة، من خلال إحدى الطرق التالية:

- الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل في المحافظات.

- التقديم مباشرةً من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة.

- عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.