حزب الله يعلن استهداف قوة من جنود الاحتلال في بلدة القوزح الحدودية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حزب الله، أعلن عن تمكن عناصره من استهداف قوة من جنود الاحتلال بصاروخ موجه، وذلك خلال تمركزها في منزل ببلدة القوزح الحدودية.

وفي وقت سابق أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا، لسكان 7 قرى في جنوب لبنان، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري؛ لعزمه استهداف مواقع لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال، في بيان عاجل،: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، الشياح".

وأضاف أن جيش الاحتلال يواصل العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة، مشيرا إلى أنه لا ينوي المساس بالسكان، ولذلك، وحرصًا على سلامتهم؛ فعليهم الإخلاء فورًا.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، جسر "الدلافة" الذي يربط منطقتي حاصبيا مرجعيون بمنطقتي جزين - الشوف والبقاع الغربي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد وجه تحذيرا بضرب جسر الدلافة الذي يربط منطقتي حاصبيا مرجعيون بمنطقتى جزين الشوف والبقاع الغربى.

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، كان قد أدان استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان، وتدميرها، قائلا إنّ هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه.