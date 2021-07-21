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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملاكمة شريان حياة للنساء في نيروبي.. فيديو

الملاكمة النسائية
الملاكمة النسائية

عرضت قناه العربية فيديو من داخل مبني متهدم في العاصمة الكينية نيروبي ، تتدرب فيه آلاف النساء علي الملاكمة في مركز متخصص لهن لتعلم الدفاع عن أنفسهن حال تعرضهن لاغتصاب أو عنف .

 


وأضاف الفيديو ان المركز يمنح السيدات فرصة لإثبات ذاتهن في المجتمع ، مؤكدا أن تدريب النساء على مهارات الدفاع عن النفس يجعلها تشعر بالأمان في أي وقت.

 

واوضح الفيديو أن داخل المبنى المتهدم في حي فقير بالعاصمة توجد آلاف النساء الكينيات يتدربن على الملاكمة لحماية أنفسهن من الاغتصاب.

 

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يتوجه إلى اليابان بعثة منتخب الملاكمة ومنتخب كرة اليد والبعثة الطبية للبعثة المصرية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 16 يوليو حتى 8 أغسطس.


وتوجهت بعثة منتخب كرة اليد بالكامل وبعثة منتخب الملاكمة المكونة من عبدالرحمن عرابي ويسري رزق الله لاعبي المنتخب المتأهلان لدورة الألعاب الأولمبية بصحبة المدير الفني الكوبي أوليسيوس والدرب العام سعيد حسين.


وتضم البعثة الطبية رئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو الدكتور حسن كمال وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح التي سبقت البعثة منذ عدة أيام والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية .
 

النساء الاغتصاب تعلم الدفاع عن انفسهن الملاكمة المجتمع الأمان تدريب النساء

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