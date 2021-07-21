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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التدخل السريع بالشرقية..

رفع 6860 طن قمامة من 4 مراكز بالشرقية

رفع القمامة
رفع القمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة  ورفع (6860) طن قمامة بواقع (349) نقلة من مراكز ههيا والإبراهيمية وبلبيس وفاقوس حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين و المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة أمام المواطنين والزائرين خلال عيد الأضحى المبارك. 

وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (1100) طن قمامة ومخلفات بواقع (58 نقلة) من مركز ومدينة ههيا بالإضافة لرفع (3200) طن قمامة من مركز بلبيس بواقع (160) نقلة.

 

كما تم رفع (2500) طن قمامة من مركز فاقوس بواقع (125) نقلة ورفع (60) طن قمامة من مركز الإبراهيمية بواقع (6) نقلات بإجمالي (9500) طن قمامة ورمال بواقع (475) نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة باستخدام (9) معدات ( 7 سيارات قلاب حمولة 20 طن - 2 لودر) .

 

وأشار الي انه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بعمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بـ (2640) طن رمال وتسوية المطالع لمنع حدوث الإشتعال الذاتى بالخلية.

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ومن جانبه فقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

 

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بضرورة إلقاء القمامة ومخلفات الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

الشرقية عيد قمامة مخلفات مدينة حملات

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