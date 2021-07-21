عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسنى يحقق 3 مليون مشاهدة بـ صعبة

تامر حسنى
تامر حسنى

تمكن الفنان تامر حسنى من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنيته الجديدة صعبة . 

 

أغنية صعبة لـ تامر حسنى حققت مت يقرب من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بـ 21 ساعة فقط . 

 

أغنية صعبة من غناء تامر حسنى و كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقه حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وفق ما أعلنه تامر حسني عبر انستجرام. 

 

حفلات تامر حسني في العيد 

 


ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلا غنائيا يوم ٢٣ يوليو في دبي، وحفلا آخر غدا بمدينة العلمين الجديدة.

 

قال الفنان تامر حسنى ، إنه يحب الزعيم الفنان عادل إمام فى كافة أدواره الكوميدية لأن أدواره الفنية كان لها تأثيرا على كافة الأجيال معقبا :" احنا فخورين جدا بيك "  


وقام تامر حسنى  ، خلال استضافته مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc  مصر  ، بتقليد الفنان عادل امام على الهواء ليدخل عمرو أديب فى نوبة من الضحك الهيستيري ، متابعا: " جميل وبتقلده بالظبط " .

 

يذكر أن الفنانة حلا شيحة، قد أثارت الجدل مؤخرا  بمهاجمتها فيديو كليب “بحبك” للفنان تامر حسني، والذي ظهرت به بشكل رومانسي في إطار فيلم “مش أنا"، ونرصد لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

 

هجوم حلا شيحة


وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

 

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

 

وتابعت حلا شيحة: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

 

وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

تامر حسني أغنية صعبة عزيز الشافعي يوتيوب حلا شيحة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|قنوات مفتوحة لمباراة مصر وأسبانيا.. كورونا تضرب بعثه مصر فى طوكيو.. أستراليا تستضيف أولمبياد 2032

ضم منطقة مارينا للعلمين الجديدة .. مكاسب عدة وفرص استثمار واعدة

مستقبلك أو ابنك.. سبَّاحة تشكو من رفض حضور ابنها أولمبياد طوكيو

شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

بمناسبة الحج.. رسالة من رئيس البرلمان العربي للملك سلمان وولي العهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مش عاوز اتجوزها.. إخلاء سبيل شاب من المنوفية استولي علي 90 الف جنيه من سعودية

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ