تامر حسنى يحقق 3 مليون مشاهدة بـ صعبة

تمكن الفنان تامر حسنى من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنيته الجديدة صعبة .

أغنية صعبة لـ تامر حسنى حققت مت يقرب من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بـ 21 ساعة فقط .

أغنية صعبة من غناء تامر حسنى و كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقه حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وفق ما أعلنه تامر حسني عبر انستجرام.

حفلات تامر حسني في العيد



ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلا غنائيا يوم ٢٣ يوليو في دبي، وحفلا آخر غدا بمدينة العلمين الجديدة.

قال الفنان تامر حسنى ، إنه يحب الزعيم الفنان عادل إمام فى كافة أدواره الكوميدية لأن أدواره الفنية كان لها تأثيرا على كافة الأجيال معقبا :" احنا فخورين جدا بيك "



وقام تامر حسنى ، خلال استضافته مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، بتقليد الفنان عادل امام على الهواء ليدخل عمرو أديب فى نوبة من الضحك الهيستيري ، متابعا: " جميل وبتقلده بالظبط " .

يذكر أن الفنانة حلا شيحة، قد أثارت الجدل مؤخرا بمهاجمتها فيديو كليب “بحبك” للفنان تامر حسني، والذي ظهرت به بشكل رومانسي في إطار فيلم “مش أنا"، ونرصد لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

هجوم حلا شيحة



وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

وتابعت حلا شيحة: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".