عضو كبار العلماء بالأزهر: يجوز إخراج الزكاة والصدقات لمبادرة حياة كريمة

أشاد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل على تحسين جودة حياة أهل القرى ورفع مستوى معيشتهم.

وقال «مهنا» في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ مؤكدًا أنه يجوز الصَّرْف من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن مبادرة حياة كريمة عمل عظيم انفرد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصلحة الفقراء وإعداد القرى الفقيرة لتكون مثل المدن الراقية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أراد أن يكرم هؤلاء الناس ويضمن لهم معيشة أفضل، مشيرًا إلى أن أهل الريف أساس البلد فيزرعون ويحصدون، ويخرج من العلماء والمهندسون والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن التي يحتاجها المجتمع، وتسهم في الاقتصاد والتنمية.

ودعا جميع المصريين إلى التبرع وإخراج الزكاة والصدقات إلى مبادرة حياة كريمة، لكي تستطيع الدولة تنمية الريف وإنشاء مستشفيات ومدراس وإعداد مساكن للفقراء والمساكين.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه يجوز توجيه أموال الزكاة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ وذلك لأنَّ محاور عمل المبادرة هي من مصارف الزكاة الشرعية؛ فيجوز الصَّرْف من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء والمساكين، ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى؛ من خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها والصرف عليها من أموال الزكاة، وكذلك في القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم.

