في ثاني أيام العيد .. مصرع طفلة أثناء لهوها في المنوفية





لقيت طفلة مصرعها أثناء لهوها اعلي سيارة نصف نقل ملك والدها بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركه السبع بمحافظة المنوفية.

حيث تلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفي بركه السبع العام بوصول هنا ايمن ابو ذكرى من قرية ميت فارس مصابة بكسر في الجمجمه وتم تحويلها الي مستشفي شبين الكوم ولفظت أنفاسها الاخيره فور وصولها المستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة اعلي سيارة نصف نقل متوقفة امام منزلهم ملك والدها سقطت أرضا مما أدى إلي إصابتها بنزيف داخلي وكسر في الجمجمه أودى بحياتها في الحال، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.