محمد رشاد يرقص على أغنية "حتة بسكوت"

غنى المطرب محمد رشاد، أغنية حتة بسكوت، مؤكدا أنها من الأعمال الفنية القريبة لقلبة كونها أغنية مرحة وكلمتها شديدة التعبير.



ورقص محمد رشاد، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، على أنغام أغنية حتة بسكوت.



وتابع محمد رشاد، أنه يختار بعناية كبيرة أعماله الغنائية ويهتم بكل التفاصيل، متابعا أنه له أعمالا غنائية تتخطى حاجز الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



وأكد محمد رشاد، أن أغنيته “انا مش شمتان” ليست موجهة لأحد ولا يوجد شركة إنتاج تدفع لأغنية مطرب موجهة لشخص معين، مشيرا إلى أن موضوع الأغنية ليست لولد بل للبنات أيضا وكلها معانٍ.



وتابع محمد رشاد، أن :"هذه الأغنية نزلت الأسواق قبل عيد الأضحى بثلاثة أسابيع وتم عملها في أربعة أيام فقط، وأحب أبدأ بحاجة قوية".

في سياق أخر، حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي، ضيفين، على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، التي طرحها قبل أيام، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وقال النجم محمد رشاد -خلال الندوة- إن المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي كانت تشرف على تفاصيل كليب انا مش شمتان، مشيرًا إلى أن هذا الكليب لم يكن مخططا له ليكون باكورة شركة الإنتاج، وأنه كان يفترض أن تكون أغنية أخرى.

وأوضح محمد رشاد أنه التقى كوثر حجازي، وكان يتناقش معها في تنفيذ أغنيتين وبعدها يقرران ماذا سيجهزان للفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن شركة الإنتاج ستجهز لأعمال أخرى إضافية مع عدد من المطربين خلال الفترة المُقبلة.

وأشار محمد رشاد، الى انه حينما ذهب إلى شركة الإنتاج كان ذاهبا لسماع أغنية تفاؤلية، وأعجبته هذه الأغنية بعد سماعها، ثم قال له الملحن محمد النادي، إن هناك أغنية أخرى وهي «أنا مش شمتان» فأعجبته أكثر، وقرر أنها أنسب في النزول خلال تلك الفترة؛ لأنها ستكون مختلفة عن أغاني الصيف، لأنها تحمل كل الألوان، ويستطيع المستمع من خلالها (الرقص أو الدندنة أو الشعور بالانتصار).

وأعرب محمد رشاد عن سعادته بنجاح الأغنية، وأنه لمس هذا النجاح في الشارع من الجمهور بمراحل أعمارهم المختلفة، وحتى الأطفال استمعوا لها، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تصل الأغنية لشريحة معينة، وليس لكل هذه الشرائح التي استمعت لها؛ ما أشعره بالمفاجأة.

