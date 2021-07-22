للمرة الثانية.. العين يقطع الطريق على الأهلي ويضم نجم الرجاء.. تفاصيل

كشفت قناة الرياضية المغربية ، عن توصل نادي العين الإماراتي لاتفاق مع شقيقه الرجاء المغربي من أجل ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالرجاء، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب حساب قناة الرياضية المغربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اتفاق بين الرجاء الرياضي والعين الإماراتي على انتقال سفيان رحيمي للفريق الإماراتي.. نقطة اختلاف وحيدة، الرجاء يشترط انتقال اللاعب بعد نهائي الكأس العربية فيما يشترط العين ضمه فورا".

وكانت نفس القناة حرصت على نفي معلومة تواصل النادي الأهلي مع نادي الرجاء المغربي بشكل رسمي من أجل ضم سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن مصدرا مسؤولا داخل النادي الأهلي، أكد أن هناك مفاوضات رسمية من أجل ضم اللاعب، وهناك عروض تم تقديمها للنادي المغربي.

ونجح نادي العين الإماراتي، في التعاقد مع اللاعب التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، في صفقة انتقال حر فى عام 2019، بعدما دخل النادي الأهلي فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب عقب تالقه مع الفريق المغربي والوصول إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية فى العام ذاته لتصبح هي المرة الثانية التى يقطع العين الإماراتي الطريق على الأهلي ويظفر بخدمات لاعب قد تفاوض معه.

وأكدت تقارير صحفية حصول النادي الأهلي على موافقة مبدئية من جانب نادي سيمبا التنزاني على ضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني في انتقالات الصيف الحالية وذلك عقب فشل مفاوضات المارد الأحمر مع الرجاء بشأن رحيمي.

ووضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الخيار الثاني هو لاعب سيمبا التنزاني حال فشل التفاوض من أجل ضم نجم الرجاء المغربي سفيان رحيمي .