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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل تحمى الرضاعة الطبيعية طفلك من ضغط الدم مستقبلا ..دراسة تجيب

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية  أن الأطفال الصغار الذين رضعوا رضاعة طبيعية لأي فترة من الوقت يعانون من انخفاض في ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية على الإطلاق ، مما يشير مرة أخرى إلى أن "الثدي هو الأفضل" للصحة.

وفقا لموقع" cnn "قالت الدكتورة لوري فيلدمان وينتر  رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، قسم الرضاعة الطبيعية أن الدراسة حللت البيانات المتعلقة بطول الفترة التي يرضع فيها الأطفال رضاعة طبيعية وقارنتها بضغط الدم عندهم في سن الثالثة فقد كان لدى الأطفال الذين يرضعون من الثدي ضغط دم منخفض بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يقضونه في الرضاعة الطبيعية.

فوائد الرضاعة الطبيعية 

قال كبير مؤلفي الدراسة ميغان آزاد ، نائب مدير دراسة مجموعة CHILD أنه لا يهم كم من الوقت تم إرضاع الطفل ، سواء كان يومين ، أو أسبوعين ، أو شهرين ، أو عامين"فقد يكون هناك  تحسنًا في مستويات ضغط الدم  لدى الأطفال بشكل عام مع  الرضاعة الطبيعية .

أظهرت الأبحاث السابقة أن الرضاعة الطبيعية الممتدة من ستة أشهر إلى أكثر من عام تقلل من خطر إصابة الرضيع بالسمنة والسكري والتهابات الجهاز الهضمي وغير ذلك ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها . كما أنه يقلل من خطر إصابة الأم ببعض أنواع السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم.

 

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لفتت  رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال  أنه من الأفضل قيام الأم باللجوء إلى الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى ، ثم الاستمرار في تناول الأطعمة التكميلية مثل حبوب الأطفال والفواكه والخضروات لمدة عام أو أكثر.

انخفاض ضغط الدم 


قالت الدكتورة كوزيتا ميليكو ، مؤلفة الدراسة الرئيسية ، إن انخفاض ضغط الدم الملاحظ لدى الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية مهم عند مقارنته بمستويات ضغط الدم لدى البالغين المرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.


ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أنه في سن 3 سنوات، كان لدى الأطفال الذين لم يرضعوا قط من الثدي مقاييس ضغط دم أعلى متوسط  ضغط الدم لديهم ​​103/60 ملم زئبق مقارنة بأولئك الذين رضعوا رضاعة طبيعية لأي مدة متوسط ضغط الدم لديهم  ​​99/58 ملم زئبق.

المراجع ..

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