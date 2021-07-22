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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصاً في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

شهد رافد الطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حادث اصطدام بين سيارتي ملاكي وميكروباص بنطاق مركز البرلس.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق «كفر الشيخ / بلطيم»  ووجود مصابين.

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على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخصاً، خلال الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتراوحت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة، وجميع الحالات مستقرة، وجارٍ عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تصادم حادث كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الإسعاف

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