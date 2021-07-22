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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصادي:إدراج الأمم المتحدة لـحياة كريمة بمنصة أفضل الممارسات يؤكد نجاح الدولة المصرية

صدى البلد

قال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن إدراج الأمم المتحدة لـ مبادرة حياة كريمة في تنمية الصعيد ضمن أفضل الممارسات عالميا علي مستوي العالم يؤكد نجاح الدولة المصرية.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز":" قرار الإصلاح الاقتصادي ساهم بصورة كبيرة في تمكين الدولة من تنمية الصعيد".

 

وأوضح:" تم إنشاء 9 مدن جديدة بالصعيد فضلا عن توفير العديد من فرص العمل ورفع وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين".


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جهود مخلصة من السيسي.. ماذا قالت المؤسسات الدينية عن مبادرة حياة كريمة؟

 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

 

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

 

وفيما يلى عدد من الأرقام الهامة حول المبادرة، وهي: أولاً: إجمالى عدد المستفيدين يقترب من 55 مليون مواطن، ثانياً: بلغت التكلفة الكلية للمبادرة في 3 سنوات ما يزيد على 700 مليار جنيه، ثالثاً: يغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، رابعاً: وفقا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفة فى الفترة الأولى 4.7% من السكان، خامساً: مع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، سادساً: تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024

 

الأزهر يدعم المبادرة

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي.

ودعا شيخ الأزهر، من الله في بيان له، للرئيس السيسي بالسَّداد والتأييد في مواجهة جميع التحديات، التي تحدق بمصرنا المحروسة، مؤكدًا دعم الأزهر الكامل لخطوات الرئيس السيسي في بناء الوطن والجهود المخلصة التي يبذلها من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.

 

أعمال عظيمة في الإسلام

وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن توفير حياة كريمة للناس، وحفظ كرامتهم، وأمنهم، وحقوقهم في مقدراتهم ومواردهم، ورعاية مصالحهم؛ أعمال عظيمة في الإسلام، دعا سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لكل من قادها أو شارك فيها بجهد أو وقت أو بذل، فقال صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ .. مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ». (أخرجه مسلم).

 

إخراج أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ وذلك لأنَّ محاور عمل المبادرة هي من مصارف الزكاة الشرعية؛ فيجوز الصَّرْف من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء والمساكين، ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى؛ من خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها والصرف عليها من أموال الزكاة، وكذلك في القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم.


وأضافت الدار في فتوى لها، أنه كذلك يجوز صرف الزكاة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال تدريبهم وتأهيلهم لفرص العمل المتاحة التي تتناسب مع احتياجات السوق وإمكانيات المواطنين، ويجوز أيضًا صرف الزكاة على الخدمات الطبية للمرضى المستهدفين بهذه المبادرة الكريمة بتوقيع الكشف عليهم وصرف العلاج لهم.

وثمنت دار الإفتاء هذه المبادرة الرئاسية الكريمة، داعية جموع الشعب المصري للالتفاف حولها بتوفير الدعم اللازم لها –تطوعًا وتبرعًا-.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة حياة كريمة الخدمات الطبية المشروعات الصغيرة تنمية الصعيد

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