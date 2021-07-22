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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

صدى البلد

كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. في 29 يوليو 1953 جون أونيل محرر العلوم في نيويورك تريبيون اكتشف جسر طوله 20 كيلومتر في منطقة على القمر المعروفة باسم ماري كريسيوم . اتصل بجمعية القمر ومراقبو الكواكب بهذا العثور على بينما قال أونيل علنًا أنه كان ظاهرة طبيعية حقيقة. أنه ظهر فجأة، دعا إلى التساؤل عما إذا كان الجسر كان مصطنع. بمجرد أن أعلن ذلك الاكتشاف، هوجم أونيل من قبل المتشككين العلماء. كان ذلك حتى عالم الفلك البريطاني الشهير H .P ويلكينز أكد أنه رأى أيضًا الجسر الغامض. أيضا أفاد عالم الفلك باتريك مور برؤية الهيكل.

في سلسلة مقالات "القمر ليس كما نعدقد" سأعرض عليكم ما اكتشفه العلماء عن القمر و هذه أول مقالات "القمر ليس كما تعتقد".

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية.

الغريب جدا في هذه القصة هو أن الجسر بدأ أن يتختفي ببطء كما لو كان ذلك تحول على سطح القمر. الآن اليوم لا يوجد أي أثر لما رأى هؤلاء الفلكيون المشهورون .

في الستينيات قامت ناسا بتجميع قائمة مشاهد غريبة على القمر كما يراه علماء الفلك ذائعة الصيت و العودة إلى تلسكوب يسمى الكتالوج الزمني لأحداث القمر. يكشف التقرير عن المئات الأحداث لأجسام تتحرك على السطح مع ضوء غريب شوهد في الظلام. أقرب جار لنا في الفضاء، القمر. حير العلماء عندما تعتبر أنها حقًا واحدة من أعضاء أكثر غموضًا في مجموعتنا الشمسية وتشمل هذه الشذوذ حقيقة أن القمر والأرض هي أكبر نظام كوكب و قمر في النظام الشمسي. كون القمر حوالي ربع حجم الأرض، القمر له مدار غريب مما يعني أن نفس الجانب من القمر دائمًا ما يواجه الأرض 12 متر. لا أحد سوى رواد الفضاء رأى الجانب البعيد من القمر بأعينهم. كما أنه من المثير للاهتمام أن المد والجزر مرتبط بين الأرض القمر. لكن الأشياء المثيرة للاهتمام هي الأشياء التي تحدث في الجانب الغير مرئي لنا من القمر .يمكن القيام بأشياء في هذا الجانب القمر كمشاريع بناء يمكن أن يكون هناك أشياء مشرقة جدا تسير في كل هذه المباني، طرق سريعة و مباني تشبه مانهاتن لكن لن نراها أبدًا لأننا ننظر فقط لجانب واحد يواجه الأرض .

ربما واحدة من أغرب الصدف هي حقيقة أن القمر والشمس من منظور يبدو من الأرض أنهم بنفس الحجم هذا لأن القمر يساوي واحدًا أربعة مائة حجم الشمس وهو بالضبط واحد من أربعمائة من المسافة بين الأرض والشمس هذا ما يعطينا كسوف الشمس حيث يمكننا أن نرى هذه الصدفة بأنفسنا.

لا يقتصر الأمر على الدوران بهذه الطريقة ليحتفظ دائما بوجه واحد للأرض وهو أمر غير مألوف، ولكن ربما أوضح أيضا أنه عندما يحجب القمر قرص الشمس عند عبوره فإنه كسوف مثالي. قمرنا بهذا الحجم و المسافة من الأرض التي خلال الكسوف قرص القمر يمر في قرص الشمس وأثناء اكتمال كسوف قرص القمر يغطي قرص شمسنا تمامًا ليس أكثر ولا أقل. الآن بعد أن أصبح قمرنا عشوائيًا في هذا المدار ليس أبعد أو أقرب قد تشير إلى أن قمرنا هو في الواقع في مدار اصطناعي حول كوكبنا. عندما يتشكل الكوكب هذا المدار و بهذا الحجم فإن الاحتمالات هي زليون إلى واحد.

هناك بعض الحالات الشاذة الغريبة جدا حول مدار القمر التي لا يمكن إنكارها وأحدها أن القطر الظاهر للقمر والقطر الظاهر لشمسنا من الارض يكاد يكون بالضبط نفس الشيء. و قد تعتقد، حسنًا أن هذه ليست ملحوظه كبيرة ولكن النقطة المثيرة للاهتمام هي أنه يسبب ظاهرة "التاج" التي تحدث عندما يكون لدينا كسوف كلي للشمس. ترى هذا الكمال، حلقة من الضوء حول القمر. الآن ما هي احتمالات ذلك أن تكون مجرد دالة للصدفة يبدو صغيرًا جدًا. أعتقد أن القمر محبوس أو مربوط بالمدار و هذا نادر جدًا بالمناسبة في نظامنا الشمسي ، يثبت لي التنسيب الذكي وأنا أعتقد لسببين السبب الأول من أجل تحافظ على الحياة على هذا الكوكب بطريقة ما مما يجعلها مريحة للغاية تحتاج كائنات حساسة مثل أنفسنا
تحتاج إلى عامل استقرار للحفاظ على الأرض من التأرجح علي محورها. للحماية من العواصف الشديدة و هبوب رياح شديدة في أماكن مختلفة، المد والجزر سيصعد إلى الأرض ويدمر الممتلكات ولذلك القمر حقا يوازن الطقس على الأرض و كل شيء آخر لا يعلم ذلك الكثير من الناس. و السبب الأهم هو أنك عندما تكون متدرجًا مقفل، ما يحدث هو أن القمر من وجهة نظرنا على الأرض، أنت فقط ترى جانب واحد من الوجه ويستدير عند نفس سرعة دوران الأرض حتى نتمكن من رؤية نفس الجانب فقط.
لذا فإن ما يسمح به هو العمل السري على ما يسمونه الجانب المظلم من القمر، الذي هو في الحقيقة ليست مظلم. نسميها "مظلم" لأنها الجانب البعيد و لا يمكننا رؤيته ولكن من الناحية التكنيكية، لأن القمر له دورانه الخاص على محوره، جميع جوانب القمر في الواقع ترى الشمس لذلك لا يوجد حقًا قمر ذو وجه مظلم ولكن الجانب البعيد من القمر. حيث يحتمل أن يكون هناك عمليات سرية ربما قواعد القديمة ربما حتى قواعد حالية هناك التي هي الآن بعيدة عن أعين الإنسان هنا على الأرض

الأسبوع القادم سوف نكمل "القمر ليس كما تعتقد".

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