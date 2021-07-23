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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عزومات وأفراح وليالي ملاح.. كيف يحتفل أهل الواحات بالعيد؟

جانب من الولائم
جانب من الولائم

يتمسك أهالي الواحات بالوادي الجديد بالعادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد، والمتمثلة في المعاملات المتبعة في الأفراح والعزومات والتي تختلف من واحة لأخرى، فالعادات في واحة الخارجة تختلف عن "الداخلة" وعن "الفرافرة" و"باريس".

يقول الحاج  احمد السيد  من تنيده  التابعه لمركز بلاط ، إنه بالرغم من التشابه الشكلى فى الزواج وإقامة الأفراح فى أغلب المجتمعات المصرية، إلا أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد راسخة فى الزواج، وموروثات ثقافية واجتماعية ثابتة لم تتغير أو تتأثر بالثقافات الجديدة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة حيث يعتبر موسم عيد الأضحى المبارك موسم الافراح والليالي الملاح .

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وأضاف  السيد  أن  معظم أهالي الواحات يعقدون  الافراح ومناسبات الزواج خلال ايام عيد الاضحي المبارك   مشيرا الي ان اهالي الواحات  يشتهرون بالكرم والطيبة ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وإن اختلف شكلا، فإنه لا يختلف أساسا، فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة واحدة في الوجبات، خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والأخلاق.

 

من جانبها، أكدت ألباحثه امل منصور والتي كانت مرشحة لمنصب مأذون ،  أن عادات وتقاليد الزواج تبدأ بمعرفة أصول العريس والعروس وعائلاتهم في المقام الأول، بعدها يتم البحث عن إمكانيات الزوج والتجهيزات، وغالبًا تكون هناك صلة قرابة بين العروسين، مشيرةً إلى أن عقد القران يتم بالمسجد غالبا بعد صلاة العصر ويقام حفل الزفاف إما في إحدى قاعات الأفراح، وغالبا يكون في الشارع أمام منزل العريس.

 

فيما يوضح المؤرخ  انور منصور في كتاباته  أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة، حيث تقوم العائلات الواحاتية بعمل عزومات للأهل والجيران، وغالبا ما تقوم القري بعمل عزومات لجميع مواطنيها من الصغار والكبار، وأحيانا تشمل العزومة جميع أهالي القرية، خاصةً أثناء الأفراح.

وقال  إنه أثناء الأفراح يقوم صاحب الفرح أو العزومة بذبح عجل أو عجلين على حسب المعازيم الذين وجهت لها الدعوة، وتقوم السيدات ممن اشتهرن بحرفية الطبخ الجماعى بطهي الطعام وتجهيزه، مشيرًا إلىى أن معظم العائلات فى الوقت الحالى يقمن باستئجار طباخين محترفين لتولى هذه المهمة، ويقتصر دور السيدات على مهام تجهيز وإعداد الطعام فقط.

وأضاف أن فكرة العزومات عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وتعمل على توطيد العلاقات والترابط والحب والأخوة بين الأهل والجيران، ونبذ التباعد والشحناء، لافتا الي ان موسم عيد الاضحي المبارك يعتبر موسم الافراح والليالي الملاح  لدي جميع اهالي الواحه.

 

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الوادى الجديد عيد الأضحى مناسبات حفل الزفاف العادات والتقاليد الدعوة العروس وعائلات عيد الأضحى المبارك تجهيز عادات وتقاليد

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