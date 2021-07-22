أهمية تصنيف مصر ضمن أفضل 4 دول في مواجهة كورونا

كشف الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الإقتصادية، عن تقرير مجلة الإكونوميست والذي أشاد بقدرة الدول علي مواجهة جائحة كورونا.

وقال عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مال وأعمال" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" تقرير الإكونوميست هام للغاية، حيث أنها مجلة ذات مصداقية علي مستوي العالم وتهم أكبر المستثمرين في العالم".

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الإقتصادية:" مجيء مصر في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر مجلة "الإكونوميست"، يعكس نجاح ما اتخذته الدولة المصرية من سياسات أثناء إدارة أزمة كورونا.

وأشار إلي أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة راعت البعد الاقتصادي والاجتماعي والصحي لتخطي الأزمة بأقل خسائر

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برلماني: تقرير الإيكونوميست عن الاستثمار في مصر «تحول كبير»

أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن تقرير الاكونوميست عن مصر وتصنيفها ضمن أفضل 12 وجهة للاستثمار فى العالم تحول كبير فى نظرة واحدة من كبريات الصحف الاقتصادية فى العالم للأوضاع الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى أن هذا التقرير بادرة أمل جيدة من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر خلال الفترة المقبلة.



وقال "أبو العلا"، إن تقرير الإكونوميست دعاية جيدة للاستثمار المصرى ويأتى كواحدة من ثمار المجلس الأعلى للاستثمار الذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه، كما يبعث برسالة طمأنينة لكل رجال الأعمال في العالم، ويؤكد ضلوع مصر بقوة كدولة راغبة فى المضى قدما نحو مرحلة متقدمة فى التصنيف الاقتصادى العالمي.

واقترح النائب أن تعكف الدولة المصرية على التواصل مع كبريات الصحف فى العالم لشرح الآليات الجديدة للاستثمار فى مصر والفرص التى تقدمها الدولة فى محاولة للترويج لما اتخذته مصر من إجراءات فى هذا الصدد.

وكانت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية، نشرت تقريرًا عن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد،ووضعت المجلة الاقتصادية العالمية، مصر ضمن القائمة، وقال سايمون بابتيست كبير الاقتصاديين لدى المجلة، إنَّ ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يعود إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيبا دوليًا في أواخر 2016.

