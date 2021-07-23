أحمد عيد عن كريم بامبو: كان أملي فيه كبير الصراحة| شاهد

نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب احمد عيد " بعيد عن الجول الي جابه ..كريم بامبو من نوعية اللاعيبة الي بحبها عموماً وكتبت عنه السنة الي فاتت واقل لاعب خد فرصة مع الزمالك

واضاف عيد : علي الاقل لو مش اساسي يبقي بديل كويس بس يمكن اكتر وقت كان بيلعبه ربع ساعة هو كمان لاعب سريع بيوصل للجول كتير وكان املي فيه السنة الي فاتت كبير الصراحة ".

و استطاع فريق البنك الأهلي من إدراك هدف التعادل في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن لاعبو البنك الأهلي من تنظيم هجمة رائعة من الجبهة اليمنى للأهلي، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وجاءت العرضية التي تلقاها كريم بامبو وأسكنها الشباك.