عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عن كريم بامبو: كان أملي فيه كبير الصراحة| شاهد

احمد عيد
احمد عيد

نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

 

وكتب احمد عيد " بعيد عن الجول الي جابه ..كريم بامبو من نوعية اللاعيبة الي بحبها عموماً وكتبت عنه السنة الي فاتت واقل لاعب خد فرصة مع الزمالك 

 

واضاف عيد : علي الاقل لو مش اساسي يبقي بديل كويس بس يمكن اكتر وقت كان بيلعبه ربع ساعة هو كمان لاعب سريع بيوصل للجول كتير وكان املي فيه السنة الي فاتت كبير الصراحة  ".

 

و استطاع فريق البنك الأهلي من إدراك هدف التعادل في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تمكن لاعبو البنك الأهلي من تنظيم هجمة رائعة من الجبهة اليمنى للأهلي، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وجاءت العرضية التي تلقاها كريم بامبو وأسكنها الشباك.

الأهلى الزمالك نادي الزمالك الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبدالملك يتغزل في بامبو عقب هدفه بمرمى الأهلي

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية بجميع الطرق والمحاور

في حضرة الفيروس .. مأدبة طعام في حجرة العزل لمريض كورونا

التعليم : حوافز مادية مميزة للفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أول صور لـفوز فرج والشربيني بـ كأس العالم للإسكواش رجال وسيدات

التدعيم.. محمد فضل يوجه نصيحة لـ مسئولي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أعراض الحسد والعين والسحر .. وأسهل طريقة للعلاج

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ